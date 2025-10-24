Putinov izaslanik putuje u SAD

Posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev u SAD-u je na sastanku s dužnosnicima Trumpove administracije, uključujući posebnog izaslanika Stevea Witkoffa, prenose mediji u petak.

Dmitrijev bi se s američkim dužnosnicima trebao sastati radi "nastavka razgovora o američko-ruskim odnosima", objavio je CNN pozivajući se na upućene izvore.

Axios je prenio da će se Dmitrijev s Witkoffom sastati u subotu u Miamiju. Predsjednik Donald Trump je ranije ovaj tjedan uveo sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama kako bi prisilio Putina na kraj rata u Ukrajini.

Trump je prošli tjedan telefonski razgovarao s Putinom i najavio da će se dvojica lidera uskoro sastati, ali je sastanak stavljen na čekanje.