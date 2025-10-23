Obavijesti

NIŠTA OD SUSRETA

Trump: Otkazao sam sastanak s Putinom. Nemam dobar osjećaj

Piše Antonela Šaponja,
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Trump je izrazio frustraciju zbog zastoja u pregovorima, unatoč, kako kaže, dobrim osobnim razgovorima s ruskim čelnikom

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u srijedu da je otkazao planirani summit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom koji se trebao održati u Budimpešti. Kao razlog je naveo nedostatak napretka u diplomatskim naporima i osjećaj da trenutak nije pravi.

- Jednostavno nisam imao dobar osjećaj - rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Odluka je uslijedila nakon što je već dan ranije nagovijestio da ne želi "protraćeni sastanak" i "gubitak vremena", signalizirajući da su pripremni razgovori otkrili prevelik jaz između američkih i ruskih stavova o okončanju rata u Ukrajini.

Trump je izrazio frustraciju zbog zastoja u pregovorima, unatoč, kako kaže, dobrim osobnim razgovorima s ruskim čelnikom.

- Iskreno, jedino što mogu reći jest da svaki put kad razgovaram s Vladimirom, imamo dobar razgovor, ali nikada ne odemo dalje od toga. Jednostavno ne napredujemo - požalio se američki predsjednik. 

Ključni trenutak koji je doveo do otkazivanja bio je telefonski razgovor između američkog državnog tajnika Marca Rubija i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Iako je poziv opisan kao "produktivan", američkim je dužnosnicima postalo jasno da Kremlj nije spreman odstupiti od svojih maksimalističkih ciljeva u Ukrajini, zbog čega je otkazan i planirani pripremni sastanak dvojice diplomata.

Glavni razlog neuspjeha pregovora je odbijanje Moskve da prihvati Trumpov prijedlog o prekidu vatre i zamrzavanju sukoba duž trenutačne linije bojišnice. Taj je prijedlog, koji snažno podupiru Ukrajina i ključni europski saveznici, trebao biti polazišna točka za mirovne pregovore.

Međutim, Rusija je u neslužbenom diplomatskom dokumentu, takozvanom "non-paperu" poslanom Washingtonu, ponovila svoj zahtjev za potpunom kontrolom nad istočnom ukrajinskom regijom Donbas. Time je Moskva, kako navodi Reuters, efektivno odbacila temelj Trumpove mirovne inicijative.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je da je interes Rusije za diplomaciju naglo opao nakon što je SAD odustao od slanja dalekometnih raketa Tomahawk Kijevu.

- Čim je pitanje dalekometnih sposobnosti za Ukrajinu postalo manje izgledno, njihov interes za diplomaciju je izblijedio - poručio je Zelenski, dodavši kako "veći doseg Ukrajine znači i veću spremnost Rusije da okonča rat".

U međuvremenu, čelnici Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke objavili su zajedničku izjavu u kojoj snažno podupiru Trumpov stav. Najavili su i nove mjere pritiska na rusko gospodarstvo, uključujući moguće korištenje zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini. U Washingtonu se očekuje i dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea na razgovore s Trumpom.

