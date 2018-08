Putinov savršeni godišnji: Ovaj put nije pokazao snažna prsa...

Prethodnih godina svi mediji su objavili fotografije šefa Rusije na godišnjem odmoru ogoljela torza kako jaše, lovi ribu, jaše konja, druži se s tigrovima ili se sunča. Ove godine nije skidao odjeću, ali se upustio u novu sibirsku avanturu. Vladimir Putin uvijek bira uzbudljive aktivnosti na nepristupačnim terenima.

Foto: SPUTNIK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Družio se s u Tuvi, na sibirskom jugu, s ministrom obrane Sergeyem Shoygujem, koji je porijeklom iz tog kraja i koji često Putina zove na druženje u svoj rodni kraj. S njima u društvu je bio i šef tajne službe Alexander Bortinkov.

Foto: SPUTNIK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Na fotografijama koje je objavio Kremlj vidi se kako je planinario s ruksakom na leđima, plovio rijekom Jenisej koja je po dužini peta rijeka svijeta, i divio se sibirskoj divljini.

- Šuma je zaista bajkovita - rekao je Putin šetajući se prelijepim predjelima Sibira.

Foto: SPUTNIK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Do divljine republike Tuva u Sibiru potreban je dugačak let avionom, ali to predsjednika Rusije ne smeta jer mu je to postalo jedno od omiljenih mjesta za odmor kojem se često vraća.