BJELORUSIJA

Putinova nova tajna baza. Orešnik s nuklearnom glavom za osam minuta na Zapadu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Putinova nova tajna baza. Orešnik s nuklearnom glavom za osam minuta na Zapadu
Foto: X/screenshot

Veliki građevinski radovi na lokaciji u blizini sela Pavlovka, južno od Minska, u Bjelorusiji, koji su trajali protekle godine, pokazuju prve konture nove ruske baze

Vladimir Putin gradi novu tajnu bazu koja bi mogla biti opremljena "nuklearnim projektilom Sudnjeg dana" sposobnim sravniti London sa zemljom samo osam minuta nakon lansiranja.

Veliki građevinski radovi na lokaciji u blizini sela Pavlovka, južno od Minska, u Bjelorusiji, koji su trajali protekle godine, pokazuju prve konture nove ruske baze. Nije tajna da je Lukašenko zatražio Orešnike od Putina i ustupio teritorij svoje zemlje za napad na Kijev u veljači 2022.

Satelitske snimke otkrile su da je lokacija opremljena s 13 skladišta streljiva dimenzija 30 x 18 metara, koja su izgrađena iza obrambenih zidova. Stručnjaci vjeruju da bi se prostrana baza mogla koristiti za smještaj ruskog balističkog raketnog sustava Orešnik, što bi Putinove snage postavilo na laku udaljenost od Ujedinjenog Kraljevstva i ostatka Europe, piše Mirror.

Baza sadrži složenu mrežu pristupnih cesta i barake, što ukazuje na pripreme za značajne vojne operacije. Iako je lokacija dokumentirana satelitskim snimanjem, bjeloruski mediji, pod strogom kontrolom režima Aleksandra Lukašenka, nisu izvijestili o njenom postojanju. 

Baza nije označena na službenim kartama, a lokalno stanovništvo očito nije upoznato s njenom svrhom. Bjeloruski dužnosnici površno su spomenuli "deminiranje" područja, no bez ikakvih detalja o vojnim aktivnostima.

Zapad 2025

Snimke su otkrivene u jeku zajedničke vojne vježbe Rusije i Bjelorusije Zapad 2025. u kojoj će sudjelovati tisuće vojnika i Orešnik sustavi. Zapad 2025. uključuje ​​vježbe u objema zemljama te u Baltičkom i Barentsovom moru od 12. do 16. rujna 2025., priopćilo je rusk

Iskanderi kod Poljske?

Među ruskim Telegram grupama pojavila se snimka Iskandera na autocesti koja se navodno nalazi na granici s Poljskom u enklavi Kaliningrad. 

Pokretanje videa...

Iskander u Kaliningradu 00:14
Iskander na cesti | Video: Telegram

