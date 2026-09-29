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PUTINOVA PARANOJA: Priča sa šamanima o ratu u Ukrajini

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
PUTINOVA PARANOJA: Priča sa šamanima o ratu u Ukrajini
Foto: Vladimir Smirnov
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Putinova opsesija nadnaravnim silama vuče korijene iz vremena njegove službe u KGB-u koji je tada aktivno istraživao parapsihologiju

General-pukovnik Valerij Kondratjuk, bivši šef ukrajinskih obavještajnih službi, ocjenjuje da ruski predsjednik Vladimir Putin osjeća rastući rizik za vlastiti život i poziciju. 

Kondratjuk je primijetio porast sigurnosti oko Vladimira Putina. ​

 -  Nije tu riječ isključivo o prijetnji od ukrajinskih dronova. Pogledajte samo koliko su pojačali sigurnost oko njega u posljednje vrijeme. Zaposlenicima sigurnosne službe potpuno su oduzeli mobilne telefone i oni više ne mogu slobodno komunicirati sa svijetom. Nadređeni su im strogo zabranili napuštanje rezidencija koje čuvaju te kontakt s vlastitim obiteljima. Sigurnosne mjere pooštrili su do samog maksimuma jer se Putin zaista boji, a ti strahovi očigledno počivaju na određenim konkretnim signalima - rekao je.

Ruski čelnik drastično je smanjio svoja putovanja i sve više vremena provodi u moderniziranim i dobro zaštićenim bunkerima. Kada ipak mora putovati, njegove kolone dodatno osiguravaju teškim oklopnim vozilima i modernim sustavima za elektroničko ratovanje. Raspoloženje među ruskom elitom opisuje se kao sve pesimističnije, a raste i konsenzus da rat ne donosi očekivane rezultate.

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Kondratjuk ga opisuje kao prilično vještog taktičara koji može donijeti sasvim neočekivane odluke, napasti i natjerati drugu stranu na povlačenje nakon manjih lokalnih uspjeha, ali tvrdi da će on veliku geostratešku igru na kraju sigurno izgubiti.

​- Putin je bahato mislio da će u tri dana promijeniti vlast u Ukrajini, vratiti Janukoviča u Kijev i nastaviti put prema novom ujedinjenju s Bjelorusijom, te da će Zapad to jednostavno prihvatiti kao gotovu stvar. Ono što se dogodilo na terenu predstavlja potpunu suprotnost njegovim planovima. Sada svoju vjeru temelji na vizijama i proročanstvima raznih staraca i uvjeravanjima da će sve biti u redu ako samo izdrže dovoljno dugo. Bivši ministar obrane vodio ga je na razna magična mjesta kako bi pronašao snagu - ispričao je Kondratjuk u velikom intervjuu.

Uz to, brojna izvješća sugeriraju da se ruski predsjednik redovito konzultira sa šamanima o tijeku rata. Njegova rastuća opsesija dugovječnošću i nadnaravnim silama vuče korijene iz vremena njegove službe u KGB-u koji je tada aktivno istraživao parapsihologiju. Psiholozi ga redom opisuju kao dominantnu i agresivnu osobu kojoj kronično nedostaje empatije i koja pati od sindroma oholosti zbog kojeg fatalno precjenjuje vlastite mogućnosti.

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