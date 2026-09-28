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RAT U UKRAJINI

Putin promijenio taktiku u Ukrajini. Evo kako želi slomiti Kijev. Rok je do proljeća 2027.

Piše Filip Sulimanec,
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Putin promijenio taktiku u Ukrajini. Evo kako želi slomiti Kijev. Rok je do proljeća 2027.
Foto: Reuters/Canva
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Moskva je svoju novu strategiju usmjerila na nekoliko ključnih ukrajinskih slabosti. To uključuje protuzračnu obranu, rezerve projektila za presretanje, te energetski sustav, telekomunikacije i drugu kritičnu infrastrukturu

Moskva naglasak preusmjerava s kopnene invazije na maksimalni pritisak iz zraka kako bi prisilio Ukrajinu na kapitulaciju. Prema novom izvješću analitičara američkog Instituta za proučavanje rata (ISW), ruski predsjednik Vladimir Putin taj cilj planira ostvariti do proljeća 2027. godine.

Moskva je svoju novu strategiju usmjerila na nekoliko ključnih ukrajinskih slabosti. To uključuje protuzračnu obranu, rezerve projektila za presretanje, te energetski sustav, telekomunikacije i drugu kritičnu infrastrukturu. Ruske snage namjerno pojačavaju ciljanje podatkovnih centara kako bi paralizirale ukrajinsko gospodarstvo i svakodnevni život građana.

ISW upozorava da bi ta taktika mogla biti skupa i za Rusiju ako se previše odulji. Što dulje traje kampanja zračnih udara, to će ona postajati znatno skuplja za ruski državni proračun i opći vojni aparat, koji već sada troši goleme resurse.

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Analitičari ISW-a izdvajaju nekoliko faktora na koje rusko vodstvo trenutačno snažno računa. Kao prvo, Ukrajina i dalje ima značajne poteškoće s presretanjem stotina ruskih mlaznih dronova koji svakodnevno uništavaju vitalnu infrastrukturu na širem području države.

Kao drugo, ostaje gorući problem nedostatka raketa za američke sustave Patriot. Ovi defenzivni sustavi su posebno važni za zaštitu gradova od brzih balističkih prijetnji koje Moskva koristi kako bi probila ukrajinski obrambeni štit.

I na kraju, Moskva računa na ranjivost ukrajinske energetike usred zimske sezone. Više se ne radi samo o nanošenju vojnih ili ekonomskih gubitaka ukrajinskoj strani na bojištu. Kremlj zapravo pokušava pretvoriti novu opsežnu kampanju zračnih udara u snažan instrument političkog pritiska koji bi nepovratno slomio volju ukrajinskog naroda i političkog vodstva u Kijevu.

Teorija pobjede

ISW smatra kako Putinu nije u cilju još desetljećima gubiti tisuće vojnike za par kilometara ukrajinskog teritorija, nego pokušati ostvariti željeni rezultat tijekom idućih nekoliko mjeseci do maksimalno dvije godine.

​- Putin ne planira da ruska kampanja dalekometnih udara po Ukrajini traje beskonačno, jer vjerojatno nastoji prisiliti Ukrajinu na kapitulaciju do proljeća 2027. godine - stoji u najnovijem izvješću ISW-a.

Ruski čelnik nedavno je javno izjavio da Ukrajina mora snažno osjetiti ruske uzvratne udare. Obavještajni analitičari pretpostavljaju da bi to mogao biti jasan signal o pripremama za još aktivnije i razornije vojne napade tijekom najhladnijih zimskih mjeseci.

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