TRAŽI JU HAG

Putinova povjerenica hvali se kako je otela malog Ukrajinca: Sad je član naše obitelji

Filip Sulimanec
Čitanje članka: 2 min
Rekla je da Pilip, koji je izgubio majku s deset godina, „nije želio ići u Rusiju“, volio je Ukrajinu i bio je „nervozan“ zbog Moskve. Tvrdi da je upoznala tinejdžera kada je tražio siguran prolaz od ruskih vojnika nakon što su razorili i okupirali njegov rodni grad Mariupolj

Ruska predsjednička povjerenica za prava djece, Maria Lvova-Belova, hvalila se otmicom dječaka iz okupiranog ukrajinskog grada Mariupolja i njegovim odvođenjem u Rusiju, piše Kyiv Post.

Lvova-Belova, koju traži Međunarodni kazneni sud (ICC) u vezi s nezakonitim deportacijama ukrajinske djece u Rusiju, podijelila je priču o otmici 15-godišnjeg Pilipa u nastupu na ruskoj talk show emisiji „Smotri i Dumai“ („Gledaj i Razmišljaj“).

Rekla je da Pilip, koji je izgubio majku s deset godina, „nije želio ići u Rusiju“, volio je Ukrajinu i bio je „nervozan“ zbog Moskve. Tvrdi da je upoznala tinejdžera kada je tražio siguran prolaz od ruskih vojnika nakon što su razorili i okupirali njegov rodni grad u svibnju 2022. godine. Dodala je da su se zbližili s vremenom, a na kraju ga je zamolila da se pridruži njenoj obitelji. Međutim, tinejdžer, koji je ove godine napunio 18 godina, „komplicirao je obiteljsku atmosferu“ jer je imao posttraumatski stres zbog bombardiranja Mariupolja i zadržao snažnu povezanost s Ukrajinom.

SUROV SVIJET DIPLOMACIJE Bivši Putinov savjetnik otkrio zašto je otkazan susret u Budimpešti: Pa on se njega boji
Bivši Putinov savjetnik otkrio zašto je otkazan susret u Budimpešti: Pa on se njega boji

 - Stalno je bio na pro-ukrajinskim web stranicama i zapravo je samo čitao svu tu propagandu - ispričala je Lvova-Belova intervjuu.

- Stalno je pjevao pjesme na ukrajinskom jeziku. Rekla sam mu: ‘Pokušavaš li provocirati pjevajući na ukrajinskom? Mi smo bratski narod... Imam sjajan odnos prema jeziku i kulturi - rekla je. Lvova-Belova je njegove osjećaje odbacila kao „običnu tinejdžersku stvar“ i rekla da ga je molila da promijeni svoj stav prema Ukrajini i Rusiji „radi mene“.

S vremenom je, tvrdi, Pilipovo mišljenje počelo mijenjati i odlučio je da mu se novi život u Rusiji više sviđa, gubi želju da se vrati u Mariupolj.

Kada su je pitali o uhidbenom nalogu ICC-a izdanom protiv nje u ožujku 2023., Lvova-Belova negirala je da je Rusija počinila bilo kakav zločin u postupanju s ukrajinskom djecom otkako je započela puna invazija. Rekla je da su optužbe „da mijenjamo njihov identitet, da ih preraspodjeljujemo, tj. u ruski patriotizam, da ih šaljemo na front“ samo „mit“ koji širi zapadna propaganda, unatoč njenom priznanju da je upravo to učinila.

Međutim, priznala je da je premještaj Pilipa u Rusiju jedan od razloga zbog kojeg je izdan uhidbeni nalog ICC-a. Prema podacima vlasti, Rusija je od početka invazije otela barem 19.500 ukrajinske djece..

