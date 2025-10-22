Bivši Putinov savjetnik otkrio zašto je otkazan susret u Budimpešti: Pa on se njega boji

Ruski politolog i bivši bliski savjetnik predsjednika Putina, Sergej Markov smatra da je susret u Budimpešti odgođen zbog američkog straha da pregovori ne bi ništa napravili kao što je bio slučaj na Aljasci.

- Trump je izjavio da će u narednim danima donijeti odluku o sastanku s Putinom u Budimpešti. Tu je nekoliko važnih trenutaka: Trump se boji da bi čvrstina i nepokolebljivost Putina mogli dovesti do toga da samit u Budimpešti ne donese nikakve rezultate, a tada će Trump biti podložan kritikama zbog besplodnih sastanaka s Putinom. Zbog toga Trump čeka rezultate preliminarnih konzultacija ministara vanjskih poslova Lavrova i Rubija - smatra Markov.

Spomenuo je i sive eminencije kojima ne odgovaraju ruski maksimalistički zahtjevi.

- Stranka tajnih pristaša Duboke države, s kojom je prijatelj i Rubio, boji se da bi Trump mogao napraviti prevelike ustupke Putinu. Stoga pooštrava preliminarne zahtjeve prema Rusiji - napisao je Markov na svom Telegram kanalu.

Podsjećamo, dva lidera trebala su se susresti u susjednoj prijestolnici kako bi pokušali isposlovati prekid vatre. Trump koji počiva na lovorikama prekida vatre u Gazi želi zaustaviti rat u Ukrajini. Ideja je da se sukob zamrzne na postojećim linijama bojišnice, što je Rusima neprihvatljivo jer svojataju teritorije koje uopće nisu ni osvojili.