Obavijesti

News

Komentari 4
MOTO KLUB

Putinovi 'vukovi' na samo 140 km od Zagreba. Amerikanci ih sankcionirali zbog separatizma

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Putinovi 'vukovi' na samo 140 km od Zagreba. Amerikanci ih sankcionirali zbog separatizma
3
Foto: TASS

Članovi Noćnih vukova borili su se na strani proruskih militanata tijekom aneksije Krima i rata u Donbasu. Blokirali su glavne prilaze Sevastopolju te sudjelovali u napadima na postrojenje za prirodni plin i na mornaričko zapovjedništvo u gradu

Admiral

Na dan Republike Srpske, 9. siječnja, na mimohodu u Banjoj Luci pojavili su se pripadnici ruskog moto kluba 'Noćni vukovi'. Klub je od prvog dana prisutan na svim značajnim događajima vezanim uz Republiku Srpsku, uključujući defilee i državne manifestacije, a u njegovim redovima nalaze se i bivši borci Vojske Republike Srpske, piše Dnevni Avaz

Banja Luka: Proslavi Vidovdana nazočili su i članovi ogranka ruskog moto kluba Noćni vukovi
Banja Luka: Proslavi Vidovdana nazočili su i članovi ogranka ruskog moto kluba Noćni vukovi | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Član tog kluba je i Vladimir Putin. Noćni vukovi“ i njihov vođa Aleksandar Zaldostanov, poznat pod nadimkom Kirurg, nalaze se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog potpore separatistima u Donjecku i Luhansku na istoku Ukrajine. Zaldostanovu je donedavno bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu jer je označen kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti, dok njegov trenutačni status nije poznat.

O kome se radi

Klub je nastao iz spoja ljubitelja rock glazbe i motociklističkih entuzijasta koji su još od 1983. godine u Moskvi organizirali tada ilegalne rock koncerte. Do 1989. klub se konsolidirao kao neformalna motociklistička skupina pod nazivom Noćni vukovi, tijekom razdoblja perestrojke u Sovjetskom Savezu. Klub ima bliske veze s Vladimirom Putinom i općenito njeguje ruski nacionalistički sentiment. Putin ih je opisao kao svoje „prijatelje” te se pojavljivao na njihovim skupovima, vozeći Harley-Davidson tricikl. Povjesničar sa Sveučilišta Yale, Timothy Snyder, smatra da Noćni vukovi služe „kao paravojna i propagandna ruka Putinova režima”.

Banja Luka: Proslavi Vidovdana nazočili su i članovi ogranka ruskog moto kluba Noćni vukovi
Banja Luka: Proslavi Vidovdana nazočili su i članovi ogranka ruskog moto kluba Noćni vukovi | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Noćni vukovi financiraju se iz Kremlja, primajući, prema izvješću iz 2013. godine, „nekoliko stotina milijuna rubalja godišnje”. U svibnju 2015. Aleksej Navaljni tvrdio je da je ruska vlada u prethodnih godinu i pol dana grupi dodijelila 56 milijuna rubalja. U listopadu 2015. Noćni vukovi dobili su donaciju od 12.000.000 rubalja od ruske vlade za izgradnju „patriotskog” omladinskog centra u Sevastopolju na Krimu. Članovi Noćnih vukova borili su se na strani proruskih militanata tijekom aneksije Krima i rata u Donbasu. Blokirali su glavne prilaze Sevastopolju te sudjelovali u napadima na postrojenje za prirodni plin i na mornaričko zapovjedništvo u gradu. U travnju 2015. Agence France-Presse izvijestio je da se Aleksej Vereščjagin borio protiv ukrajinskih vladinih snaga u Luhansku.

ZALDOSTANOV ZVAN 'KIRURG' Dodikov izaslanik u Rusiji uručio odličje zloglasnom vođi Noćnih vukova, skupine bliske Putinu
Dodikov izaslanik u Rusiji uručio odličje zloglasnom vođi Noćnih vukova, skupine bliske Putinu

Dana 24. listopada 2022., tijekom rusko-ukrajinskog rata, klub je formirao dobrovoljačku jedinicu koja se pridružila međunarodnoj brigadi Pjatnaška.

Noćni vukovi također su bili povezani s prikupljanjem sredstava za ruske oružane snage. Krajem 2024. ruski mediji pisali su da je grupa prikupljala novac za kupnju motocikala za ruske vojnike koji se bore u Ukrajini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'
EKSKLUZIVNO

Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'

Iako imaju manji stan u Zagrebu, zbog djece je obitelj 10 godina bila u podstanarstvu. Benčić će za rate kredita izdvajati više od prosječne plaće. Ali za novi stan to nije bilo dovoljno, pa kaže da je pomogao jedan dar...
Donald Trump rekao da će SAD uzeti Grenland milom ili silom. Sad mu je stigao odgovor
NE MOŽE BITI JASNIJE

Donald Trump rekao da će SAD uzeti Grenland milom ili silom. Sad mu je stigao odgovor

Ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi ne želimo imati Rusiju ili Kinu za susjede, rekao je Trump
Von der Leyen: Europa podržava prosvjednike. Na prosvjedu se pojavila izraelska zastava
ŽESTOKA POBUNA U IRANU

Von der Leyen: Europa podržava prosvjednike. Na prosvjedu se pojavila izraelska zastava

IRAN Masovni prosvjedi, potaknuti gospodarskim slomom i drastičnim padom vrijednosti nacionalne valute, izmaknuli su kontroli vlasti, koje su odgovorile gašenjem interneta i silom..

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026