Putinovi 'vukovi' na samo 140 km od Zagreba. Amerikanci ih sankcionirali zbog separatizma

Na dan Republike Srpske, 9. siječnja, na mimohodu u Banjoj Luci pojavili su se pripadnici ruskog moto kluba 'Noćni vukovi'. Klub je od prvog dana prisutan na svim značajnim događajima vezanim uz Republiku Srpsku, uključujući defilee i državne manifestacije, a u njegovim redovima nalaze se i bivši borci Vojske Republike Srpske, piše Dnevni Avaz.

Banja Luka: Proslavi Vidovdana nazočili su i članovi ogranka ruskog moto kluba Noćni vukovi | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Član tog kluba je i Vladimir Putin. Noćni vukovi“ i njihov vođa Aleksandar Zaldostanov, poznat pod nadimkom Kirurg, nalaze se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog potpore separatistima u Donjecku i Luhansku na istoku Ukrajine. Zaldostanovu je donedavno bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu jer je označen kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti, dok njegov trenutačni status nije poznat.

O kome se radi

Klub je nastao iz spoja ljubitelja rock glazbe i motociklističkih entuzijasta koji su još od 1983. godine u Moskvi organizirali tada ilegalne rock koncerte. Do 1989. klub se konsolidirao kao neformalna motociklistička skupina pod nazivom Noćni vukovi, tijekom razdoblja perestrojke u Sovjetskom Savezu. Klub ima bliske veze s Vladimirom Putinom i općenito njeguje ruski nacionalistički sentiment. Putin ih je opisao kao svoje „prijatelje” te se pojavljivao na njihovim skupovima, vozeći Harley-Davidson tricikl. Povjesničar sa Sveučilišta Yale, Timothy Snyder, smatra da Noćni vukovi služe „kao paravojna i propagandna ruka Putinova režima”.

Noćni vukovi financiraju se iz Kremlja, primajući, prema izvješću iz 2013. godine, „nekoliko stotina milijuna rubalja godišnje”. U svibnju 2015. Aleksej Navaljni tvrdio je da je ruska vlada u prethodnih godinu i pol dana grupi dodijelila 56 milijuna rubalja. U listopadu 2015. Noćni vukovi dobili su donaciju od 12.000.000 rubalja od ruske vlade za izgradnju „patriotskog” omladinskog centra u Sevastopolju na Krimu. Članovi Noćnih vukova borili su se na strani proruskih militanata tijekom aneksije Krima i rata u Donbasu. Blokirali su glavne prilaze Sevastopolju te sudjelovali u napadima na postrojenje za prirodni plin i na mornaričko zapovjedništvo u gradu. U travnju 2015. Agence France-Presse izvijestio je da se Aleksej Vereščjagin borio protiv ukrajinskih vladinih snaga u Luhansku.

Dana 24. listopada 2022., tijekom rusko-ukrajinskog rata, klub je formirao dobrovoljačku jedinicu koja se pridružila međunarodnoj brigadi Pjatnaška.

Noćni vukovi također su bili povezani s prikupljanjem sredstava za ruske oružane snage. Krajem 2024. ruski mediji pisali su da je grupa prikupljala novac za kupnju motocikala za ruske vojnike koji se bore u Ukrajini.