Putinovo kumče protiv rata: 'Dosta je bilo. Obje strane se zajedno utapaju u ovoj boli'

Poznata ruska novinarka Ksenia Sobchak, žena čija je sudbina neraskidivo vezana za Vladimira Putina, povodom četvrte godišnjice rata u Ukrajini uputila je dramatičan apel za prekid sukoba. Riskirajući bijes Kremlja, 44-godišnja Sobchak, koju često nazivaju "Putinovim kumčetom", u snažnoj objavi na društvenim mrežama poručila je da nasilje "mora prestati", prenosi Metro.co.

Njezina poruka stigla je u trenutku dok nezavisni ruski mediji poput Mediazone objavljuju zastrašujuće podatke o više od 200.000 potvrđenih ruskih vojnih žrtava, čije su fotografije simbolično složili u piramidu lubanja, po uzoru na čuvenu antiratnu sliku Vasilija Vereščagina "Apoteoza rata".

Foto: east2west news

U objavi Sobchak je naglasila da se prava cijena rata ne vidi u bogatim ruskim prijestolnicama, već u uništenim obiteljima diljem zemlje.

- Moja zemlja već četiri godine živi u ratu. To se ne vidi u glavnim gradovima. Ali već je utkano u nebrojene tisuće i tisuće ljudskih sudbina. Kada bismo na karti označili svaku majku koja je izgubila sina ili kćer, svaku ženu koja je izgubila muža, svaku obitelj koja je ostala bez nekoga na frontu, cijela zemlja gorjela bi u crvenim točkama tuge i boli - napisala je.

Upozorila je na goleme ljudske gubitke s obje strane. "Rusi umiru, Ukrajinci umiru – ponekad brzo, ponekad u bolovima i mučno polako. Gradovi s obje strane smrzavaju se bez grijanja i svjetla. Sve ovo mora prestati. Zajedno se utapamo u ovome. Obje zemlje nosit će se s posljedicama jako dugo, mnogo, mnogo godina. I što je kraj rata dalji, to će dalji biti istinski miran i spokojan život za milijune ljudi", zaključila je Sobchak, poželjevši da taj dan dođe što prije.

Tko je Ksenia Sobchak?

Iako je u Rusiji postala poznata sredinom 2000-ih kao voditeljica reality showa Dom-2, zbog čega je dobila nadimak "ruska Paris Hilton", Ksenia Sobchak s vremenom se profilirala u ozbiljnu novinarku i jednu od najprepoznatljivijih figura oporbe. Kći je Anatolija Sobčaka, prvog demokratski izabranog gradonačelnika Sankt Peterburga i političkog mentora koji je Vladimiru Putinu dao prvi posao u politici. Uz to, našla se i na naslovnici ruskog Playboya.

Foto: east2west news

Sudjelovala je u prosvjedima protiv Putina 2011. i 2012., a 2018. se kandidirala na predsjedničkim izborima, što su mnogi kritičari ocijenili kao "projekt Kremlja" s ciljem stvaranja privida demokracije. Danas vodi utjecajne medijske kanale na YouTubeu i Telegramu koji se smatraju jednim od rijetkih preostalih izvora s kritičkim odmakom u Rusiji.

Odnos s Putinom i status 'nedodirljive'

Njezina veza s ruskim predsjednikom iznimno je složena. Iako je u javnosti poznata kao, a Putin je doista bio prisutan na njezinom krštenju, ona je tu titulu osporavala. Zbog činjenice da je njezin otac bio Putinov mentor, dugo se smatralo da uživa poseban status "nedodirljive", što joj je omogućavalo da kritizira vlast otvorenije od drugih.

Taj je status došao pod znak pitanja u listopadu 2022., kada je pobjegla u Litvu nakon što su vlasti uhitile njezine suradnike. Ipak, nakon nekoliko tjedana vratila se u Rusiju, što je potaknulo nagađanja da je uspjela ispregovarati vlastitu sigurnost s vrhom države.

