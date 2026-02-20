'Računi za vodu u Zagrebu neće rasti': Evo što se mijenja novim cjenikom ViO-a od 1. ožujka

Vodoopskrba i odvodnja (ViO) je nakon provedenog javnog savjetovanja te dobivanja pozitivnog mišljenja Vijeća za vodne usluge donijela odluke o novim cijenama vodnih usluga prema kojima građanima Zagreba računi za vodu neće rasti, izvijestili su u petak.

- Novi cjenik ViO-a stupa na snagu 1. ožujka 2026. godine, a iako se njime mijenja struktura tarifa za vodne usluge i javna davanja koja se uz njih naplaćuju, građanima Zagreba zadržavaju se postojeće razine cijena. To je moguće jer su, zahvaljujući raskidu koncesije za pročistač otpadnih voda, sredstva koja su ranije išla privatnom koncesionaru preusmjerena u pokrivanje rasta troškova poslovanja.

Prema novom cjeniku, prosječno zagrebačko kućanstvo za mjesečnu potrošnju od 11 m3 plaća najmanji račun za vodu u usporedbi s četiri najveća hrvatska grada, i jedan od najmanjih računa za vodu za kućanstva što se tiče velikih gradova u Hrvatskoj - dodaju.

Ističu i da je, sukladno Vladinoj Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga, u Zagrebu uvedena jedinstvena tarifa za obračun cijena vodnih usluga te naknade za razvoj za sve potrošače iz kategorije pravnih osoba. Njome se mijenja dosadašnji trotarifni model obračuna cijena vodnih usluga za pravne osobe, pri čemu razina prihoda Vodoopskrbe i odvodnje od poslovnih korisnika ostaje nepromijenjena.

- Odluke o visini cijena vodnih usluga te naknade za razvoj koje je donijela Skupština ViO-a, objavljene su na web stranicama društva ViO. U narednim danima navedene odluke objavit će se u službenim glasilima, nakon čega će biti objavljen i novi cjenik vodnih usluga - stoji u priopćenju ViO.