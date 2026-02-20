Obavijesti

News

Komentari 0
NOVE CIJENE VODNIH USLUGA

'Računi za vodu u Zagrebu neće rasti': Evo što se mijenja novim cjenikom ViO-a od 1. ožujka

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
'Računi za vodu u Zagrebu neće rasti': Evo što se mijenja novim cjenikom ViO-a od 1. ožujka
Zagreb: Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević o poskupljenju vode | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prema novom cjeniku, prosječno zagrebačko kućanstvo za mjesečnu potrošnju od 11 m3 plaća najmanji račun za vodu u usporedbi s četiri najveća hrvatska grada, navode iz Vodoopskrbe i odvodnje

Admiral

Vodoopskrba i odvodnja (ViO) je nakon provedenog javnog savjetovanja te dobivanja pozitivnog mišljenja Vijeća za vodne usluge donijela odluke o novim cijenama vodnih usluga prema kojima građanima Zagreba računi za vodu neće rasti, izvijestili su u petak.

- Novi cjenik ViO-a stupa na snagu 1. ožujka 2026. godine, a iako se njime mijenja struktura tarifa za vodne usluge i javna davanja koja se uz njih naplaćuju, građanima Zagreba zadržavaju se postojeće razine cijena. To je moguće jer su, zahvaljujući raskidu koncesije za pročistač otpadnih voda, sredstva koja su ranije išla privatnom koncesionaru preusmjerena u pokrivanje rasta troškova poslovanja.

ZAHTJEVI DO KRAJA VELJAČE Hrvatima će na račune uskoro sjesti povrat poreza: Evo kada kreću isplate i koliko očekivati
Hrvatima će na račune uskoro sjesti povrat poreza: Evo kada kreću isplate i koliko očekivati

Prema novom cjeniku, prosječno zagrebačko kućanstvo za mjesečnu potrošnju od 11 m3 plaća najmanji račun za vodu u usporedbi s četiri najveća hrvatska grada, i jedan od najmanjih računa za vodu za kućanstva što se tiče velikih gradova u Hrvatskoj - dodaju.

Ističu i da je, sukladno Vladinoj Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga, u Zagrebu uvedena jedinstvena tarifa za obračun cijena vodnih usluga te naknade za razvoj za sve potrošače iz kategorije pravnih osoba. Njome se mijenja dosadašnji trotarifni model obračuna cijena vodnih usluga za pravne osobe, pri čemu razina prihoda Vodoopskrbe i odvodnje od poslovnih korisnika ostaje nepromijenjena.

REZOLUCIJA UN-A BiH zamrznula račune 11 ljudi povezanih s terorizmom
BiH zamrznula račune 11 ljudi povezanih s terorizmom

- Odluke o visini cijena vodnih usluga te naknade za razvoj koje je donijela Skupština ViO-a, objavljene su na web stranicama društva ViO. U narednim danima navedene odluke objavit će se u službenim glasilima, nakon čega će biti objavljen i novi cjenik vodnih usluga - stoji u priopćenju ViO.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šef MOL-a o JANAF-u: 'Tko dovraga želi biti ovisan o jednoj cijevi preko Hrvatske?'
O RUSKOJ NAFTI

Šef MOL-a o JANAF-u: 'Tko dovraga želi biti ovisan o jednoj cijevi preko Hrvatske?'

Osvrnuo se na poslovanje INA-e, investicije u riječku rafineriju te dugogodišnje političke i pravne sporove između MOL-a i Hrvatske...
Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...
EKSKLUZIVNO

Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...

Vlada želi otkupiti zemljište za tek 338 eura po kvadratu kako bi gradila svoj novi uredski kompleks, na što ostalih pet suvlasnika ne pristaje i traži novu procjenu. Procjenu radili ljudi koje imenuje Bačić i njegov suradnik
Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene
ULTIMATUM ZA ODLAZAK

Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene

Prvi harmonikaš DP-a odlazak iz Sabora uvjetuje ukidanjem kominističkog simbola.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026