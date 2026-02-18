BiH zamrznula račune 11 ljudi povezanih s terorizmom

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine blokiralo je račune i imovinu 11 državljana BiH koji su povezani s terorizmom i financiranjem terorizma, priopćeno je iz te institucije nakon sjednice održane u srijedu.

Odluke o zamrzavanju ekonomskih resursa i financijskih sredstava donesene su zbog provedbe obveza koje BiH ima prema Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1373 (2001) i primjene domaćeg mehanizma za uvrštavanje na popis sankcioniranih osoba. Ta rezolucija obvezuje države članice da zamrznu imovinu, financijska sredstva i druge ekonomske resurse povezane s osobama i organizacijama koje podržavaju terorizam.

Mediji navode kako su sankcionirane osobe povezane s Islamskom državom i Al Kaidom. Među osobama koje je sankcioniralo Vijeće ministara BiH je i Nusret Imamović, koji je bio vođa radikalne islamističke selefijske zajednice u BiH te povezan s terorističkom organizacijom Al-Nusra Front koja je djelovala u Siriji.

Imamović je, prema navodima vlasti BiH, sudjelovao u ratnim djelovanjima ove skupine povezane s Al Kaidom. Većina drugih građana BiH, a procjenjuje se da ih je preko 300, bila je povezana s terorističkom organizacijom Islamskom državom.

Iz Vijeća ministara BiH dodali su kako današnje mjere imaju preventivni karakter te su važne za ispunjavanje međunarodnih obveza države.