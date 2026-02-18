Obavijesti

News

Komentari 0
REZOLUCIJA UN-A

BiH zamrznula račune 11 ljudi povezanih s terorizmom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
BiH zamrznula račune 11 ljudi povezanih s terorizmom
Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Vijeće ministara blokiralo imovinu državljana povezane s Islamskom državom i Al Kaidom, uključujući Nusreta Imamovića

Admiral

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine blokiralo je račune i imovinu 11 državljana BiH koji su povezani s terorizmom i financiranjem terorizma, priopćeno je iz te institucije nakon sjednice održane u srijedu.

Odluke o zamrzavanju ekonomskih resursa i financijskih sredstava donesene su zbog provedbe obveza koje BiH ima prema Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1373 (2001) i primjene domaćeg mehanizma za uvrštavanje na popis sankcioniranih osoba. Ta rezolucija obvezuje države članice da zamrznu imovinu, financijska sredstva i druge ekonomske resurse povezane s osobama i organizacijama koje podržavaju terorizam.

DOBIO TRI GODINE BiH: Muškarac osuđen na zatvor zbog terorističkih prijetnji
BiH: Muškarac osuđen na zatvor zbog terorističkih prijetnji

Mediji navode kako su sankcionirane osobe povezane s Islamskom državom i Al Kaidom. Među osobama koje je sankcioniralo Vijeće ministara BiH je i Nusret Imamović, koji  je bio vođa radikalne islamističke selefijske zajednice u BiH te povezan s terorističkom organizacijom Al-Nusra Front koja je djelovala u Siriji.

Imamović je, prema navodima vlasti BiH, sudjelovao u ratnim djelovanjima ove skupine povezane s Al Kaidom. Većina drugih građana BiH, a procjenjuje se da ih je preko 300, bila je povezana s terorističkom organizacijom Islamskom državom.

KONCERT U BEČU Austrija podigla optužnicu za terorizam zbog planiranog napada na koncert Taylor Swift
Austrija podigla optužnicu za terorizam zbog planiranog napada na koncert Taylor Swift

Iz Vijeća ministara BiH dodali su kako današnje mjere imaju preventivni karakter te su važne za ispunjavanje međunarodnih obveza države. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac

Uhićena su dvojica muškaraca zbog sumnje na pokušaj iznuđivanja
FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć
AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA

FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć

Tim Hitne pomoći izvukao je i zbrinuo vozača. Vatrogasci su spriječili potpuno zapaljenje auta i odspojili akumulator
Kolar se oglasio o izvidima oko solara: Spreman sam potpuno surađivati sa svim institucijama
JE LI BILO POGODOVANJA?

Kolar se oglasio o izvidima oko solara: Spreman sam potpuno surađivati sa svim institucijama

Radi se o o pet solarnih elektrana koje se planira izgraditi u Pregradi i Zaboku na zemljištu ukupne površine 610.000 četvornih metara, u posjedu oko 400 vlasnika, koje su investitori željeli izvlastiti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026