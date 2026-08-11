Radarska slika iznad Hrvatske zbunila je mnoge: Evo što je to

Neobična radarska snimka koja je 11. kolovoza kružila društvenim mrežama izazvala je veliku pažnju i brojne spekulacije. Prikaz na popularnom portalu Windy, zabilježen oko 14:30 sati, pokazivao je golem, gotovo savršen vrtlog s koncentričnim krugovima koji se protezao iznad dijelova Italije, Slovenije i Hrvatske, s posebnim naglaskom na područje Istre.

Korisnici su dijelili slike "kružnog pulsiranja oluja", pitajući se radi li se o neviđenoj superćelijskoj oluji ili nekom drugom meteorološkom fenomenu, piše 24ur.com

Objašnjenje stiglo iz Slovenije

Ubrzo nakon što je snimka postala viralna, stiglo je i službeno pojašnjenje koje je odagnalo sve sumnje. Slovenska Agencija za okoliš (ARSO) oglasila se putem društvene mreže X, potvrdivši kako krugovi na radarskoj snimci ne predstavljaju stvarne oborine U objavi su precizirali kako se radi o smetnji u radarskim podacima koja potječe od radara Fossalon u susjednoj Italiji.

Iako točan uzrok kvara nije poznat, iz ARSO-a su pojasnili da je najvjerojatnije riječ o grešci prilikom mjerenja ili same obrade podataka, a ne o stvarnoj meteorološkoj prijetnji.

Kako nastaju lažni radarski odrazi?

Ovakve pojave, znane kao radarske anomalije ili artefakti, nisu neuobičajene za meteorologe, iako javnosti mogu djelovati zbunjujuće. Doppler radarski sustavi ključni su alati za praćenje vremena. Oni rade na principu slanja mikrovalnih impulsa u atmosferu koji se odbijaju od čestica poput kiše, snijega ili tuče. Na temelju povratnog signala računalo stvara sliku vremena. No, ponekad može doći do pogrešnog očitanja. Jedan od mogućih uzroka za ovakve kružne uzorke je fenomen poznat kao "svijetli pojas" (eng. bright band).

On se javlja na visini gdje se temperatura kreće oko nula stupnjeva Celzijusa, zbog čega se snijeg počinje topiti u kišu. Taj sloj mokrog snijega reflektira radarske zrake znatno jače od suhog snijega iznad ili kiše ispod, stvarajući pojačani odraz. Budući da radar skenira atmosferu pod različitim kutovima elevacije, zrake presijecaju taj pojas na različitim udaljenostima, što u konačnoj projekciji na karti stvara iluziju savršenih koncentričnih krugova. Prikaz na karti stoga ne mora nužno odgovarati stvarnim oborinama na samom tlu.

*uz korištenje AI-ja

