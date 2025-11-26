Proširenje je završeno, betonira se, a danas bi se trebali zamijeniti i semaforski stupovi. Radovi bi trebali biti gotovi za tjedan dana
Radi se privremena regulacija prometa kod Vjesnika, Bačić: Za projekt rušenja treba tri tjedna
Privremeno prometne rješenje na križanju Savske i Slavonske ulice je pri kraju. Zatvaranje podvožnjaka uzrokovalo je prometni kolaps, a kako piše HRT, radovi na altarnetivnom rješenju dobro napreduju.
Proširenje je završeno, betonira se, a danas bi se trebali zamijeniti i semaforski stupovi. Radovi bi trebali biti gotovi za tjedan dana, a trebali bi vratiti barem dvije trećine prometa koji je prolazio Slavonskom avenijom.
Cijelu prometnu situaciju, ali i aktualnosti oko Vjesnika prokomentirao je za HRT i ministar Branko Bačić.
- Provode se aktivnosti, kako bismo čim prije napravili projekt uklanjanja, kojim će se definirati način uklanjanja, i kako bismo proveli u pregovaračkom postupku, sukladno zakonu, odabir izvođača koji bi realizirao uklanjanje samog objekta - istaknuo je Bačić.
Osvrnuo se na sigurnosnu zonu.
- Upravo zbog sigurnosti, utvrđena je sigurnosna zona, tzv. perimetar oko nebodera. Unutar njega je zabranjeno kretanje i za sve one koji moraju tamo prići, to se radi na vlastitu odgovornost. Kako bismo čim prije omogućili normalno funkcioniranje samog prometa, mi sada, pripremamo aktivnosti za njegovo uklanjanje - poručio je.
Za izradu projekta bit će potrebno tri tjedna.
- Prema riječima profesora s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, koji su stručnjaci za taj vid građevinskih radova i uklanjanje, za izradu projekta trebat će do tri tjedna. Tada su stvoreni uvjeti da se s izvođačem uđe u sam proces uklanjanja, a do tada ćemo već početi pregovore oko odabira izvođača, naveo je.
U postupku uklanjanja nebodera nameću se dvije opcije.
- Jedna je mehanička, gdje bi se od vrha prema nižim katovima s velikim kliještima uklanjali pojedini dijelovi konstrukcije. To nije preporučljivo s obzirom na to da su oštećeni temeljni stupovi, noseći stupovi na donjim katovima, pa bi onda veliki građevinski radovi mogli dovesti do njegovog kolapsa u nižim katovima, kazao je.
- Preporuka je da je sigurnije ići na uklanjanje putem miniranja i urušavanja samog objekta. Tu postoje također dvije mogućnosti. Jedna je da se cijeli objekt uruši u vlastitu tlocrtu površinu, što predstavlja određene probleme, s obzirom na to da su dolje velike instalacije, pa bi se tako važni energetski vodovi uništili. Prijedlog je da ga se onda "prelomi" prema zapadu, prema Savskoj ulici, pojašnjava.
