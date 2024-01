Radić: Hrvatska u vremenima ovh ratnih sukoba mora biti spremna na obranu granica

Mario Radić, saborski zastupnik i potpredsjednik Domovinskog pokreta, gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je razgovarao o uvođenju vojne obuke u škole.

- Mađarski premijer Orban objavio je da je Republika Srpska počasni susjed Mađarske, na što nitko u Hrvatskoj nije reagirao. S druge strane, u Srbiji se na četiri mjeseca uvodi obvezni vojni rok, a mi imamo oružane snage od 11.000-12.000 ljudi. Bojim se da u ovim vremenima ratnih sukoba u Ukrajini moramo biti spremni na to. Daj Bože da ne bude nikad ničega - rekao je Radić.

Osnovna školska obuka

Objasnio je što u Domovinskom pokretu podrazumijevaju pod vojnom obukom te kako bi prema njihovom mišljenju ona trebala izgledati.

- Riječ je o najosnovnijoj školskoj obuci koja može krenuti odmah, može krenuti nagodinu. Imao sam taj predmet, a imao ga je i Plenković. Ja sam bio dragovoljac, a koliko znam, on nije. Možda je to njemu teška tema pa bježi od toga, ali mislim da je to nešto što nas čeka. I mi trebamo osposobiti mladiće i djevojke od 19 godina nadalje - objasnio je Radić te je naglasio kako ne promoviraju militantnu politiku, nego domoljubni, domovinski duh.

- No, ne živimo više u onom svijetu od prije pet godina. Rusija je napala Ukrajinu. Svi će uvoditi vojne rokove i pripremaju se za rat. Mislim da moramo biti spremni jer smo okruženi susjedima koji su takvi kakvi jesu - istaknuo je. Razgovarao je i o migrantima.

Problem s migrantima

- Hrvatska se mora braniti svim sredstvima. Poljska je, primjerice, zbog kolona migranata na granicu postavila vojsku i policiju. Naša policija to može odraditi, ali im je netko zavezao ruke. Imamo problem što je netko rekao policajcima da, kad naiđu na migranta, daju mu papir s dozvolom da može tu biti sedam dana i puste ga van - tumači Radić.

Tijekom razgovora se osvrnuo i na nadolazeće izbore.

- Gledat ćemo da dobijemo što više mandata. Trenutno ih imamo veliki broj i sada smo na 16, 17, 18 mandata. Nama su blizu prvenstveno snage koje su nacionalne, a ne možemo surađivati s 'Možemo' ili SDSS-om. Nismo stranka poput Mosta, koja želi zauvijek ostati u oporbi, već želimo mijenjati stvari jer Hrvatska ne ide u dobrom smjeru - zaključio je Radić.