Radić iz DP-a o nadolazećim izborima: 'Plenković želi koaliciju sa strankom Možemo!'

Oni su tempirali taj datum krajem travnja. Ali, kada govorimo o plaćama i mirovinama, oni uvijek odabiru podatke koji njima odgovaraju. Rast BDP-a, rast plaća, rast mirovina… Nitko ne govori o inflaciji i rastu troškova. Hajdemo uzeti jednu potrošačku košaricu i vidjeti što smo mogli kupiti 2016. godine i što možemo danas. To je taj neki vučićevski model vladanja, rekao je Mario Radić iz Domovinskog pokreta na temu izbora u emisiji Nedjeljom u 2.

Postavlja se pitanje s kim će Domovinski pokret ove godine izaći na izbore.

- Vidjet ćemo je li naš koalicijski potencijal slab. Imat ćemo mi sigurno partnera na ovim izborima. Ali, o tom potom. Most i DP bi na prošlim izborima zajedno osvojili 35 mandata, a na ovima možda i više. Ako ih oni neće i to žele baciti u vjetar, to je njihova odluka. Oni to onda moraju objasniti svojim ljudima. Oni nama zamjeraju sve i svašta. Gledajte, svašta se kaže, ali se preko toga može i prijeći. Nama je Hrvatska ispred svega - kaže Radić.

Komentirao je povezanosti s Pavlom Vujnovcem, kao i za prozivke Mosta oko “krupnog kapitala”.

- Ja nisam došao u politiku da bih zaradio, nego da bih izgubio. Ja tu nemam što zaraditi. U biznisu sam puno dulje od Pavla Vujnovca. Dok su moje tvrtke već bile uspješne gospodin Vujnovac je bio trgovački putnik. Osim toga, on uopće nije naših političkih pogleda. On je liberal i centrist. I kao treća stvar, prisjetimo se da svih ovih godina nije bio DP na vlasti. Ministri koji su (i ako su) pomogli Pavlu Vujnovcu, bili ministri iz redova SDP-a, HNS-a, HDZ-a, ali i Mosta. Najveće ugovore koje je dobio, dobio je za vrijeme dok je gospodin Tomislav Panenić bio ministar gospodarstva. Sada ti ljudi nas optužuju - rekao je.

Radić se osvnruo postoji li potencijalna koalicija Domovinskog pokreta i HDZ-a.

- Gledajte ovako, u HDZ-u se događaju tektonske promjene i gospodin Plenković je više-manje već bivši, samo što mu to još nitko nije rekao. Svi ti njegovi nosioci jedinica, svi ljudi kojima se okružio, oni zovu nas. Većina njih nisu zadovoljni, i to iz više razloga. Možda Plenković želi graditi političku karijeru pa ga ne zanima što će biti u Hrvatskoj, ali većina tih ljudi ima svoju djecu i itekako ih zanimaju ta pitanja - rekao je Radić.

- Smatram da Plenković prvenstveno želi napraviti koaliciju sa strankom Možemo, a mi smo na zadnjem mjestu jer oni prate iste globalističke politike. Neki dan se Plenković rukovao sa Sorosem mlađim, a to je isti taj Soros koji je pokrovitelj Možemo. Oni su najveći sluge kapitala i najlakše će se dogovoriti - rekao je Radić.