Radić napao HDZ: Kraljevstvo kraljevstvu neće pisati zakon. Penava: Ja odlučujem tko ide...

Priličnu političku buru je izazvala vijest koju smo jučer objavili, da će koordinator u Vladi u ime Domovinskog pokreta biti Ivan Penava, a ne zamjenik predsjednika Mario Radić.

I iz HDZ-a smo dobili informaciju da koordinator neće biti Radić, a to nam je potvrđeno i u Domovinskom pokretu oko toga tko će s premijerom i predsjednikom HDZ-a Andrejem Plenkovićem voditi svaki utorak koordinacije.

- Predsjednici vode glavnu riječ. Nije bilo ni planirano da Radić bude koordinator. To nema logike – poručio je sugovornik iz Domovinskog pokreta.

Mario Radić je u svojoj izjavi uvjeren da su te informacije stigle iz HDZ-a i tvrdi nam da nema nikakvih nesuglasica između njega i Penave.

- Legitimno je to od strane HDZ-a da se pokuša baciti kost. Da se ide na rušenje i slabi pregovaračka pozicija, ali ja neću sudjelovati u tome. Mogu samo reći da kraljevstvo kraljevstvu neće propisivati zakone. A što se tiče međustranačkog dogovora, to imamo tijela i nećemo preko novina rješavati - rekao nam je Radić.

Radić kaže da on prikuplja sve informacije, te da će biti na tim sastancima, ali da će se to određivati po potrebi.

- Na tim koordinacijama bit će svi koji trebaju biti u tom trenutku. Koordinacija, prikupljanje imena, projekti, to ću biti ja taj koji prikuplja. Kad će u kojem trenutku koja formulacija biti to je otvoreno i nećemo sada reći da ću samo ja biti na sastancima. Bit će tko bude morao biti. Nekad će biti ministar, nekad netko iz naših stručnih službi, prevelik je to posao za samo jednog čovjeka – kaže Radić.

Na direktno pitanje hoće li on ili Penava biti glavni koordinator u razgovorima s Plenkovićem, nije dao direktan odgovor nego je poručio da je sve opisao kako će funkcionirati.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava je gostovao na televiziji N1, pa je isto upitan za Radićevu tezu da HDZ uvjetuje tko će biti koordinator. Penava je rekao da su to priče za malu djecu i da HDZ ne može to uvjetovati.

- To su priče za malu djecu, ništa koalicijski partner nije uvjetovao. Neke kolege su u medije plasirali priču, Domovinski pokret je stranka koja ima strukturu i tijela stranke te kroz statut vodimo ozbiljnu politiku. Nisam nikada izašao i demantirao te polu teze koje padaju u vodu i ne bojim se usisavanja jer sam svjestan autoriteta kojeg imamo kao pojedinci i kao stranke među ljudima. Mi smo svoju šansu dobili i dalje je sve u našim rukama - rekao je Penava za N1.

I on je upitan tko će sudjelovati na sastancima DP-a i HDZ-a.

- Predsjednik stranke je taj koji u svakoj stranci odlučuje što se radi, iznad njega je samo predsjedništvo i neka kolektivna tijela. Ako to bude Mario Radić to će biti zato što je tako odlučio predsjednik stranke, a ne zato što je to odlučio neki novinar ili lobiji. Apsolutno nema prijepora između mene i Radića. Ne vidim odakle ta priča i ti stavovi – poručio je Penava.

Radić nam je nakon te izjave predsjednika stranke rekao: Potpisujem je!