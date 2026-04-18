Radijski trojac na HR2 slomio se u eteru zbog dirljive poruke od slušateljice: 'Ne mogu doći sebi'

Poruka jedne slušateljice slomila je voditeljski trojac jutarnjeg programa Doručak na Drugom na HR2, Doru Srdar, Marka Bratoša i Hrvoja Kečkeša. U eteru su, čitajući njezine riječi, jedva suzdržavali suze. Trenutak koji je rasplakao i voditelje i brojne slušatelje objavljen je na društvenim mrežama Drugog programa i brzo je dirnuo cijelu Hrvatsku.

- Dakle, ti si taman rekao da dugo nismo plakali od sreće. I sad ovdje dobijemo takvu poruku da ja ne mogu sebi doći - rekla je Srdar pa kroz suze pročitala poruku njihove slušateljice Erike.

- Kaže Erika da nam već duže vrijeme želi zahvaliti na jednoj stvari. Naime, kaže, radim kao medicinska sestra u jednoj obitelji i brinem o dečku koji je već duži niz godina u budnoj komi. U prijevodu, vegetativno stanje, ali nije spojen na aparate. Možda vidi i sigurno čuje. I ono što me raduje je da reagira na vas... - pročitala je Dora poruku pa kratko zastala, očiju punih suza.

"A posebno na Dorin smijeh", stajalo je dalje u poruci.

- I općenito se smije na vaše gluposti. Od kada dođem u smjenu do 10 nema priče nego ste samo vi bitni. I zato hvala u njegovo i moje ime na tim, za njega, velikim radostima - stoji u poruci koju je Dora pročitala.

"I što da ja sad kažem?", upitala je Dora svoje kolege, dok su i sami brisali suze s lica.

- Ovo je prezakon. Mislim, predrago nam je - kazao je Bratoš.

Uz brojne poruke podrške i srca, mnogi su podijelili vlastita iskustva o tome koliko im emisija znači. "Slušala sam ovo uživo dok sam se spremala na posao. Nisam se mogla našminkati jer je suza suzu stizala", "Eto, što smo mi ljudi jedni bez drugih i emocija i ljubavi koje jedni drugima dajemo.. za ovo se živi i radi", "Nemate vi pojma koliko je pojedinaca kojima život značite i jedina ste svjetla točka dana", "Dajte nagradu onom tko je vas troje nekada prije spojio,a ovog bolesnog decka posjetite i uljepsajte mu bar jedan dan u njegovoj borbi. Najbolji ste", neki su od brojnih komentara koji su se nanizali na društvenim mrežama.

Dora, Marko i Hrvoje relativno su nova lica, odnosno glasovi, na javnom servisu. Na HR2 prešli su u listopadu 2025. godine s komercijalne postaje bravo! radio, a njihov "Doručak na Drugom" postao je glavni adut moderniziranog programa pod nazivom "Novi Drugi". Kako je izvijestio Hrvatski radio, njihov cilj bio je stvoriti program koji će biti "obrazovan, ali ne dosadan, i zabavan, ali ne površan", s naglaskom na stvaranju dublje i autentičnije veze sa slušateljima.