Brodogradilište Uljanik, koje je do kraja 20. stoljeća zapošljavalo i 12.000 radnika, oblikovalo je identitet grada, a svoj su obol dale i žene. Njihove priče ispričane su u projektu "Žene koje su gradile brodove"
Radile su na strojevima, rezanju lima, kancelarijama... Ovo su žene koje su gradile brodove
Bio je to jako težak fizički posao za ženu. Ali ja sam ga voljela. Ponosna sam bila na ono što radim i stvaram. Radeći na stroju, ostala sam bez dva prsta. Skoro i bez trećeg, ali sam se 28 dana nakon te teške nesreće vratila na posao, počela je svoju priču Jolanda Peruško (85).
