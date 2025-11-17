Obavijesti

Radile su na strojevima, rezanju lima, kancelarijama... Ovo su žene koje su gradile brodove

Brodogradilište Uljanik, koje je do kraja 20. stoljeća zapošljavalo i 12.000 radnika, oblikovalo je identitet grada, a svoj su obol dale i žene. Njihove priče ispričane su u projektu "Žene koje su gradile brodove"

Bio je to jako težak fizički posao za ženu. Ali ja sam ga voljela. Ponosna sam bila na ono što radim i stvaram. Radeći na stroju, ostala sam bez dva prsta. Skoro i bez trećeg, ali sam se 28 dana nakon te teške nesreće vratila na posao, počela je svoju priču Jolanda Peruško (85).

