Radimir Čačić: 'Moj i Banožićev slučaj su neusporedivi. Osuđen sam jer se nisam dao ucijeniti'

Bivši ministar i saborski zastupnik Radimir Čačić za N1 komentirao je smjenu ministra Marija Banožića i usporedbe s njegovom osudom za prometnu nesreću prije više od 10 godina.

- Ne može se usporediti Plenkovićeva odluka o razrješenju Banožića i činjenica da me Milanović nije razriješio - rekao je Radimir Čačić.

- Milanović je tada bio saborski zastupnik, kao i ja. To je bilo dvije godine prije nego što je Zoran Milanović postao premijer. Saobraćajna nesreća, tragedija obitelji Liptak, izrazio sam žaljenje. Vozio sam sporijom trakom, bez alkohola u krvi, ispod maksimalno dozvoljene brzine. U vozilu ispred mene ljudi nisu bili vezani, gospođa koja je vozila nije imala povredu jer je bila vezana. Nisu imali svjetla za maglu i, ključno, vozili su dvostruko niže od brzine dozvoljene na autoputu - rekao je.

- Odmah sam rekao da ću, ako me proglase krivim, podnijeti ostavke na sve svoje dužnosti. U drugostupanjskoj osudi presuđen sam i podnio sam ostavku. Imao sam informaciju od najviših dužnosnika Mađarske da će to tako učiniti, povukli su sutkinju iz mirovine da tako presude. Bilo je vezano na slučaj Hernadi, na moj odnos prema Mađarima, posebno u INA-i i moju nespremnost da budem ucijenjen. To je bila apsolutno politička presuda. Paralele ne postoje - dodao je Čačić.

- Alkohol, puna crta, tunel, čak i neprilagođena brzina - nabrojao je Čačić kao neprihvatljive postupke u prometu.

- Krivica je ovdje neupitna, samo je pitanje kakva krivica - istaknuo je.

Na pitanje je li trebao nastaviti karijeru, dodao je:

- Nisam već dugo nikoga čuo da to problematizira. Ne sjećam se ni političkih protivnika koji su to izvlačili.