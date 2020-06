Radimir Čačić o Bernardiću i Divjak: On malo toga zna, ali njoj nisam plazio jezik...

Čačić ide samostalno na izbore u 3. izbornoj jedinici, a jedan od razloga je i taj što želi osobno potući bivšu stranku, HNS. Za HDZ je ustvrio da im je 'desna ruka na srcu, a lijeva ruka u tuđem džepu'

<p>Restart koalicija svakim se danom sve više širi. Nakon što su formalizirali dogovor s IDS-om, na listu Restarta će i reformisti<strong> Radimira Čačića</strong>, doduše kao primjer točkaste koalicije. Surađivat će tako u šestoj, ali ne i u trećoj izbornoj jedinici. U ovom tjednu pojačanja u lijevo-liberalnoj koaliciji bit će još.</p><p>Gostujući u RTL-u Danas Radimir Čačić potvrdio je da ne surađuje s Restartom u vlastitoj, 3. izbornoj jedinici zato što tamo želi osobno potući bivšu stranku, HNS.</p><p>- To je jedan od razloga, ali manji. Ključni razlog je taj što želimo zadržati našu poziciju centra. Zna se da smo lijevi centar, zna se da preferiramo suradnju s lijevim centrom. Međutim, želimo u našoj bazi izaći samostalno, dobiti svoje glasove i s njima samostalno raspolagati. Dajući prioritet, naravno, prvo opciju lijevom centru. To isto smo rekli i prije sporazuma u 6. jedinici. To je jedina jedinica gdje smo sa SDP-om. S HDZ-om nismo nigdje. Zašto u 6. i na koji način? Idemo na deseto mjesto, to nije ulazno mjesto. Mi moramo sami zaslužiti mandat, time ćemo ojačati ukupnu grupaciju Restarta, a naravno, naš glas je naš glas. I nakon prava prvog pokušaja gospodinu Bernardiću, za koji sam gotovo siguran da će se dogoditi. Ako me pitate, rekao bih da sam siguran da Restart osvaja relativnu većinu. A onda ćemo vidjeti kako će se stvari razvijati - odgovorio je.</p><p>Na pitanje je li otvoren na suradnju s HDZ-om, ako ipak ne bude tako, odgovorio je:</p><p>- Ne idemo u koaliciju, niti smo ikad išli, niti sam ja bio. Ali, moram reći da sam samo jedanput bio sa SDP-om. To ljudi brkaju, ali kao predsjednik, išao sam samo jednom. Mi izlazimo uvijek samostalno, a treba surađivati sa svakom demokratskom vladom.</p><p>Na pitanje hoće li mu birači zamjeriti to što ispada da može s jednima i s drugima, odgovorio je da to ne mogu zamjeriti jer oni nisu HNS, da izlaze s jednima na izbore, a nakon toga glasaju protiv njih.</p><p>- Ne, mi izlazimo samostalno i kad izlazimo u suradnji, idemo sa svojim mandatom i dajemo jasnu podršku SDP-u - rekao je. Osvrnuo se i na to jesu li njegovi ljudi možda žetončići.</p><p>- U tome i je stvar, mi i nakon suradnje koju smo imali na prošlim izborima, čim je priča krenula u smjeru "žetončića", rekli smo "hvala lijepo", kao što smo to rekli suradnji s HDZ-om. Nikad nismo imali koaliciju, ali davali smo podršku HDZ-ovoj vladi prije dvije godine - tvrdi Čačić.</p><p>Nedavno je pohvalio premijera Plenkovića oko projektne suradnje, kada je bio gost u Varaždinskoj županiji a na pitanje zašto misli da bi Bernardić bio bolji šef Vlade, odgovorio je:</p><p>- Osobno, ne mislim da bi bio bolji premijer. Da razjasnim stvari. Plenković kad je kretao, nije znao ništa. Ni Milanović nije znao. Malo toga zna i Bernardić. Ali, on je jedan pametan i ozbiljan dečko, koji je spreman učiti i razgovarati, on je radnik. To daje perspektivu kvalitetne promjene. Hrvatska mora dobiti promjenu. Ona mora doći zašto? Ne želimo više trpjeti korupciju, a bilo ju je previše u ovoj Vladi. Ni u policiji, a posebno ne u sudstvu. Sudstvo je do srži korumpirano.</p><p>Za povratak Ine Hrvatskoj, rekao je da je to blef jer za to nemamo novaca.</p><p>- Mislim da je Plenković požalio drugi dan nakon što je tu gluposti izjavio - ustvrdio je Čačić.</p><p>Upitan zašto se rugao ministrici obrazovanja Divjak, odgovorio je da plazio jezik nije.</p><p>- Ništa od toga mi nije trebalo, ali plazio jezik nisam. Napravio sam nešto drugo. Slušajući jedno poduže izlaganje, nije bilo sadržajno, ali bilo je dugačko... Trpio sam to jer sam bio domaćin, moram to trpjeti. Suradnici su me došli upozoriti da premijer odlazi jer više nije mogao izdržati. Išao sam ga pitati što sad, hoće ići ili čekati da završi ministrica. I što sam rekao? Nije to imalo nikakve veze... Zato sam se ispričao, ne ministrici Divjak, javnosti. Okrenuo sam se i komentirao suradnicima da što ja mogu - zaključio je Radimir Čačić.</p>