ZLATNE KAPI S KAMENA PLUS+

'Radimo prvi imotski pjenušac!'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 3 min
'Radimo prvi imotski pjenušac!'

Još je Napoleon 1812. nagradio Grabovčeva vina iz Prološca. Berba je u punom jeku. Grožđe je puno sladora, a vina će biti vrhunska, kažu vinari

U nadaleko poznatom imotskom vinogorju, koje je posljednjih desetak godina doživjelo pravu renesansu, u tijeku je berba kvalitetnih sorti grožđa. Živo je u vinogradima Vinarije Grabovac iz Prološca, ali i kod još desetak po kapacitetima proizvodnje vina većih vinogradara i vinara iz ovoga kraja. Nakon što su stručnjaci i enolozi iz dana u dan pratili sve parametre u vinogradima, spremno se krenulo s jematvom.

