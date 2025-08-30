'Radimo prvi imotski pjenušac!'

U nadaleko poznatom imotskom vinogorju, koje je posljednjih desetak godina doživjelo pravu renesansu, u tijeku je berba kvalitetnih sorti grožđa. Živo je u vinogradima Vinarije Grabovac iz Prološca, ali i kod još desetak po kapacitetima proizvodnje vina većih vinogradara i vinara iz ovoga kraja. Nakon što su stručnjaci i enolozi iz dana u dan pratili sve parametre u vinogradima, spremno se krenulo s jematvom.

