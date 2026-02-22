Obavijesti

MJEŠTANI VEĆ ZBIJAJU ŠALE PLUS+

Radioaktivni otpad skladištit će u Čerkezovcu? 'Pretvorit ćemo se u izvanzemaljce ili krokodile'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 5 min
Na prostoru bivše vojarne skladištit će se nisko i srednje radioaktivni otpad. Lokalno stanovništvo već se zafrkava na svoj račun

Admiral

"Svijetlit ćemo", "postat ćemo hodajući solarij" i "pomladit ćemo se", samo su neke od šala kojima se mještani u susjedstvu bivše vojarne Čerkezovac tješe.

