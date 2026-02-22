Na prostoru bivše vojarne skladištit će se nisko i srednje radioaktivni otpad. Lokalno stanovništvo već se zafrkava na svoj račun
MJEŠTANI VEĆ ZBIJAJU ŠALE PLUS+
Radioaktivni otpad skladištit će u Čerkezovcu? 'Pretvorit ćemo se u izvanzemaljce ili krokodile'
Čitanje članka: 5 min
"Svijetlit ćemo", "postat ćemo hodajući solarij" i "pomladit ćemo se", samo su neke od šala kojima se mještani u susjedstvu bivše vojarne Čerkezovac tješe.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku