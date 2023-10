Radionice za 700 učenika u četrnaest gradova: Učit ćemo mlade kako sigurno voziti bicikl

U anketi među tristotinjak učenika srednjih škola, koju je provela zagrebačka Škola za cestovni promet, njih 77,8% smatra da se biciklisti trebaju pridržavati istih pravila kao i vozači automobila, 88,7% ih ne koristi sigurnosnu opremu u vožnji, najviše koriste uređaje za osvjetljavanje, a tek 9,5% sudionika koristi reflektirajuću odjeću. Samo 9,9% učenika koristi kacigu u vožnji.

- Pokazalo se da mladi dosta slabo poznaju prometna pravila vezana uz korištenje bicikla. Stoga je naš novi projekt fokusiran upravo na rješavanje problema uočljivosti biciklista u prometu. Naime, upravo su biciklisti vrlo ranjiva skupina, u nesrećama u kojima sudjeluju oni najčešće stradaju, a i prometna infrastruktura je loše prilagođena biciklima - kaže nam Igor Jelić, voditelj projekta i nastavnik stručnih predmeta u školi.

Na pripremi edukacija sudjeluju i učenici škole, među kojima su i Leonardo Ferek i Fran Rožić.

VR naočale i poligoni

Nastavak je to vrlo dobro primljenog projekta "Uoči me", koji se bavio sigurnošću pješaka u prometu, a koji je obuhvatio učenike u više hrvatskih gradova. I edukacije o sigurnosti na biciklu tijekom ove školske godine obuhvatit će oko 700 korisnika u osnovnim i srednjim školama u 14 gradova, ali i više od 2000 indirektnih korisnika. U travnju će se organizirati i poligon sigurne vožnje koji će moći isprobati i predškolci te svi zainteresirani građani. Projekt uključuje i druga istraživanja.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

- Želimo utvrditi utječe li i u kojoj mjeri odjeća koju tijekom vožnje nose biciklisti na njihovu sigurnost. S učenicima ćemo raditi na utvrđivanju prometnih pravila, u suradnji s Prometnim fakultetom u Zagrebu izradili smo žarišne točke za više gradova gdje biciklisti najviše stradavaju. Poseban problem, posebno u manjim mjestima, su biciklističke staze, kojih nema dovoljno. Biciklisti su stoga doslovce prepušteni cesti. Mladi često nemaju osjećaj koliko su ugroženi u prometu, posebno stoga što vole nositi slušalice ili koristiti mobitel u vožnji - ističe Jelić.

Glavni cilj projekta je povećanje sigurnosti biciklista na cestama u urbanim sredinama u Republici Hrvatskoj, za 10% u sljedeće dvije godine. Za učenike pripremaju i prave multimedijske prikaze opasnih mjesta u manjim mjestima s VR naočalama, a u projekt su uključeni i učenici Škole za cestovni promet. Projekt vrijedan 27.000 eura financiran je iz europskih fondova u sklopu Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa RH za razdoblje od 2021. do 2030.

Njime je Škola za cestovni promet postala jedna od škola s najvećim brojem europskih projekata u Zagrebu.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

- I na ovom projektu imamo jako dobru suradnju s MUP-om koji nas je posebno pohvalio za 'Uoči me'. Taj projekt postao je i fakultativni predmet u školi. Nadamo se da ćemo to uspjeti i s ovim projektom te da ćemo osvijestiti što više učenika o sigurnijoj vožnji. No bilo bi idealno kad bi se povela ozbiljnija kampanja među svim građanima - zaključuje Igor Jelić.

Projektni tim čine profesori iz Škole za cestovni promet i Fakulteta prometnih znanosti:

Igor Jelić, mag. ing. traff. - voditelj projekta, Tomislav Ćurković, dipl. ing. Prometa – zamjenik voditelja projekta

Stručni suradnici na projektu: mr. Snježana Kovač, psiholog, Tomislav Kučina, dipl. ing. prometa, dr. sc. Mario Čosić,, Maja Balenović, mag. ing. traff., prof. dr. sc. Ljupko Šimunović, dr. sc. Marko Slavulj, dr. sc. Dino Šojat, Julijan Jurak, mag. ing. traff., Matija Sikirić, mag. ing. traff.