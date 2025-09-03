Radit će se rekonstrukcija: Još nema presude za zaštitara koji je pucao u provalnike

Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje Siniši P. (48) za ubojstvo jednog i pokušaj ubojstva drugog provalnika, dva brata. Obrana je predložila da se napravi rekonstrukcija događaja jer je prema fotografijama mjesta nemoguće utvrditi je li Siniša P. vidio provalnike kad je pucao, ili ne, kako tvrdi obrana. Također, sporan je i broj metaka.

- Nedvojbeno je utvrđeno da su ispucana tri metka, od kojih je jedan u zrak, i prema iskazu mog branjenika, ruka mu je u jednom trenu klonula. Tražimo da se napravi rekonstrukcija na mjestu događaja da se utvrdi što je mogao vidjeti kroz ogradu, a što ne. Također, oštećeni je zadnji puta rekao da je moj klijent uperio pištolj prema njemu i njegovom bratu, no iz iskaza je vidljivo da su obojica trčala, on se okrenuo prema mom klijentu, a brat ne, nisu bili na istom mjestu, pa je i to sporno. Također, moj klijent je vidio i treću osobu - rekao je Pavasović Visković koji brani Sinišu P.

Zagreb: Zaštitar na Žitnjaku ubio čovjeka, policijski očevid je u tijeku | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Tužiteljstvo se tome usprotivilo jer tvrde da su ispaljena četiri metka i da se sve vidi iz slika i iskaza, no sud je odlučio prihvatiti prijedlog da se napravi rekonstrukcija, kao i da na rekonstrukciju dođe balističar kako bi mogao reći s koje udaljenosti je zaštitar pucao, što iz trenutnih dokaza ne može.

Svjedočila je i psihijatrijska vještakinja koja je rekla da Siniša P. zbog ovog događaja pati od civilnog PTSP-ja, da stalno razmišlja o tome što se dogodilo, da mu je žao i ubijenog i njegove obitelji, ali i da je zabrinut za svoju obitelj koju uzdržava i o kojoj se brine.

Podsjetimo, tog 21. srpnja 2024., Dejan D. i Antonijo D. došli su u hangar TPK Nove i pokušali ukrasti kante boje.

- Bila je subota kad mi je brat rekao da treba 300 eura, ne znam zašto, valjda mu je cura bila trudna. Nagovarao me da odem s njim tamo, do TPK Nove. Rekao sam mu da neću, da ću mu ja dati 150 eura i stariji brat će mu dati još 150 i ima novce. Ali on je navalio i na kraju smo sutradan biciklima došli do ograde, kroz šumu. Ostavili smo bicikle, ušli kroz rupu na ogradi i došli do te zgrade - tako je rekao Dejan D. na svjedočenju u lipnju ove godine.

Dejan D. rekao je da su došli do hangara kako bi uzeli sekundarne sirovine koje su namjeravali prodati, no on je kroz prozor vidio kante s bojom.

- Na brzinu sam guglao i vidio da ta boja vrijedi oko 150 eura. Rekao sam Antoniju (36) da bolje da to uzmemo, on se složio. Ušli smo unutra, dvije kante sam stavio kraj prozora i otišao sam po još dvije. Dok sam ih uzimao, oglasio se senzor. Antonijo je rekao 'Zaštitar' i počeli smo bježati. On je vikao 'Sad ću da vam j**em majku' i zapucao je u zrak. Antonijo me prestigao. Jedan metak je prozujao kraj mene i po zvuku bih rekao da je udario u ogradu, drugi u drvo. Ja sam se okrenuo prema zaštitaru da vidim što se događa. Vidio sam da je provukao ruku s pištoljem kroz ogradu i da puca. Ispalio je jedno 4 - 5 metaka. Antonijo mi je rekao 'Kreten me pogodio'. Nisam vidio krv, mislio sam da je plinski pištolj, bila je samo rana - rekao je.

Dejan D. tvrdi da je Antonijo D. pao na koljena kad ga je zaštitar pogodio, a kako je bio puno krupniji nego Dejan, morao ga je obgrliti i izvući van kroz rupu u ogradi dimenzija 120 puta 120 centimetara.

- Ne znam ni sam kako sam to uspio jer je Antonijo bio duplo veći od mene. Kad sam ga vukao, osjetio sam da postaje sve teži, da se opustio. Spustio sam ga na pod, vidio tu ranu. Nazvao sam svog gazdu da ga pitam može li plinski pištolj uzrokovati ranu, on mi je rekao da ne može. Rekao sam mu da mi donese vode i pokušavao održati brata budnim. Bio je blijed, usne su mu bile plave. U roku par minuta je umro. Vratio sam se do mjesta gdje smo ostavili bicikle jer je gazda donio vodu na motoru i rekao mu da ode naprijed potražiti policiju. Te policije koja inače bude, ovaj put nije bilo. Zvao sam hitnu i trčao po Radničkoj gdje sam zaustavio jedno vozilo hitne. Rekao sam im da mi je brat upucan, a oni su mi rekli da ne mogu ništa bez policije, koja je ubrzo naišla pa smo svi skupa otišli do Antonija. Hitna je proglasila smrt, a mene je policajac pitao da mu pokažem gdje smo ušli i što se dogodilo - rekao je.

Rekao je i da nije odmah sam zvao Hitnu pomoć, nego 'gazdu', te da je možda pogriješio.

- Možda ga nisam trebao vući prema biciklima kroz ogradu, možda sam trebao zvati hitnu čim je pao, ali bilo me strah za život - rekao je Dejan D.

U odgovaranju na pitanje obrane, rekao je da su od doma krenuli u 15 sati i 20 minuta, oko 16 sati su već bili u skladištu.

- Zaštitar je došao 5 ili 6 minuta nakon što se oglasio alarm. Kad je izbacio prvi hitac u zrak, bio je oko šest metara od nas, iza ograde. Kad smo trčali, ja nisam imao ništa u rukama, ne sjećam se je li Antonijo imao. Kad sam čuo da je metak pogodio ogradu, bio je 10-ak metara od nas. Antonijo je bio malo dalje od mene, kad je pogođen je već bio kod izlaza. Nije mi bilo jasno zašto puca ako bježimo - rekao je i dodao da nije čuo je li zaštitar još nešto vikao nakon prvog hica.

- Čuo sam da nešto gunđa - kaže.

Na sebi je imao fantomku.

- Meni su se vidjele samo oči. Antonijo je imao kapuljaču i nešto na licu, mislim onu medicinsku masku - priznao je i napomenuo da je on iza sebe zatvorio rupu u ogradi, a kad ju je pokazivao policajcu, bila je otvorena.

- Po meni je to mogao napraviti samo zaštitar, što pokazuje da je krenuo za nama - rekao je.

Policija je u srpnju 2024. izvijestila da je ta rupa na ogradi napravljena tjedan dana prije ove pljačke.

'Vikali su 'pucaj, pucaj'

Siniša P. cijelo to vrijeme je slušao pognute glave i skrštenih ruku. Tu i tamo bi pogledao u svjedoka, a bio je rastresen dovoljno da obrana traži dvije kraće stanke. Na kraju je i on iznosio obranu.

- Ja razumijem da vi procjenjujete jesam li ja čovjek koji bi mogao hladnokrvno ubiti drugog čovjeka ili ne. Ja nisam takav čovjek. Nisam imao namjeru ubiti ikoga, da mogu vratiti vrijeme kasnio bih još više da ih ne sretnem, pa sam bih im dao 150 eura da više ne dolaze. Ja uopće nisam znao da sam ga pogodio jer ga nisam vidio u tom trenutku, da sam znao, pa ja bih mu dao svoju krv ako treba. Skoro tisuću puta sam odvrtio film u glavi od tog dana da probam shvatiti kako i zašto. Svako jutro se budim s tim u glavi. Rekao bih da sam malo i paranoičan pa svom poslu pristupam ozbiljno. Ovaj posao radim 22 godine, nemam mrlju u karijeri. Imam iskustva. Taj dan sam bio kući jer je takav dogovor u firmi, mogu otići na ručak ili odmoriti ako trebam. Oko 15 i 30, 15 i 40, sam dobio dojavu da je provala. Kolega iz centrale je rekao da je provala opet na istom mjestu, jer je tako bilo već četiri nedjelje za redom, u istoj zgradi. Sjeo sam u službeni auto i krenuo prema tamo, nije bilo gužve, a ja nisam ni pretjerano žurio. Zapravo se nisam htio sresti s lopovima - rekao je Siniša P., postajući vidno sve rastreseniji.

Opisao je svoj dolazak do skladišta.

- Došao sam i parkirao automobil. Otključao sam velika teška vrata ograde koja moram povući prema sebi. Trčao sam nekih 50-ak metara do zgrade i priznajem, opsovao sam. Viknuo sam 'Je l' vam dosta, mater vam j**em'. Jedan je već bio udaljen desetak metara od mene, drugi je trčao za njim. Vikao sam 'Stoj, pucat ću' i ispalio hitac u zrak. Vratio sam pištolj u korice. Tad je i treći iskočio iz prostorije. Imali su fantomke, kape. Ja u tom trenutku ne znam koliko ih je, jesu li naoružani, koje su im namjere. Nisam imao namjeru ubiti nikoga. Počeli su trčati dijagonalno preko te livade, da sam htio nekoga ubiti ili raniti, mogao sam tad, ali nisam - rekao je.

To je velika promjena, jer je do sad tužiteljstvo tvrdilo, kao i Dejan D., da su bila samo dvojica. No prema Siniši P., radilo se o trojici maskiranih provalnika.

- Nije mi bilo svejedno, strepio sam. Oni su nastavili trčati, ja sam vikao 'Stoj, pucat ću' i ispalio još jedan hitac u zrak. Tad sam se nalazio iza ograde od koje se ne vidi cijela livada, sužen je vidokrug. Gurnuo sam ruku kroz rupu u ogradi i još jednom zapucao u zrak. Čuo sam ih kako viču 'Pucaj, pucaj' i tad se ovaj treći okrenuo prema meni. Još jednom sam zapucao, moguće je da mi je ruka u tom trenutku klonula. Nisam imao namjeru pucati prema njima. Antonijo mi nije ni bio u vidokrugu zbog ograde koja djelomično zaklanja livadu, tako da ni nisam mogao namjerno pucati prema njemu. Nisam ni znao da sam ga pogodio jer zadnje čega se sjećam je da oni zajedno istrčavaju kroz vrata. Vratio sam se provjeriti prostoriju da vidim ima li ih još - rekao je Siniša P.

Na pitanje branitelja je li moguće da su oni vikali 'Puca, puca', a on čuo 'Pucaj, pucaj', kaže da je.

- Moguće je, jer je nastao metež, no ja sam čuo 'Pucaj,pucaj' i u tom trenutku se ovaj zadnji od trojice okrenuo prema meni - ponovio je.

Ispalio četiri metka

Nije odgovarao na pitanja tužiteljstva, samo obrane i suda. Inače je imao 15 metaka, a nakon ove drame, ostalo mu ih je 11. Ispričao je i svoju obiteljsku situaciju.

- Zaštitar sam 22 godine, nikad nisam imao incidenata u karijeri. Radio sam na pola radnog vremena, samo nedjeljom, jer imam i svoju firmu, bavim se odvozom neopasnog otpada s dva kombija koje sam kupio, jedan na kredit, jedan na leasing. Režem živicu, kosim, tako, što treba. Oženjen sam, imamo četvero djece od kojih je jedna kćer bolesna, ne hoda i ne priča, ima osam godina. Živimo u kući koja je još u izgradnji - rekao je na pitanje s kim živi i gdje.

Ima civilni PTSP, zbog čega je obrana zatražila i psihijatrijsko vještačenje, da se utvrdi kad je nastao i je li to zbog ovog slučaja. Do tog 21. srpnja 2024., jedini incident kojeg je doživio je 2012. godine, kad se vraćao iz smjene u noćnom klubu gdje je bio zaštitar, i u trgovini zatekao dva mladića kako pokušavaju ukrasti vino.

- Vikali su na blagajnice, žene stare oko 60 godina, a ja ne mogu okrenuti glavu od problema. Rekao sam im da ostave to i odu, ali nisu htjeli. Došlo je do naguravanja, boce su se razbile, jedan od njih me razbijenim grlom boce udario u arkadu pa sam imao šavove - rekao je.

Ako bude osuđen, može dobiti do pet godina za obje točke, a Dejan D. za sebe traži imovinsku štetu od 60 tisuća eura, dok za brata još nije iznio koliku štetu traži.