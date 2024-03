Radman je opleo po Milanoviću: Što je on napravio za Hrvatsku, čelni ljudi u svijetu ga ignoriraju

Što je on uopće učinio za međunarodni ugled Hrvatske. Niti jedan susret nije organizirao. Sjetite se kada je odbio sastanak s Guterresom, a ministri kad dolaze ovdje izbjegavaju susrete s njim, niti jedan predsjednik ga nije posjetio ovdje u Hrvatskoj, možda u početku jedan, dva. On uopće ne sudjeluje u raspravama niti putuje po svijetu, rekao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman prilikom dolaska na Opći sabor HDZ-a.

- Predsjednik je izborom datuma izbora, koji pada u srijedu, onemogućio glasanje Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Zoran Milanović je danom izbora ignorirao Hrvate u BiH. Pokazao je da mu nije stalo do do Hrvata u BiH - oštar je bio Radman.

- Milanović samo radi pet godina kako bi pomrsio račune, ali to ne uspijeva. Je li radio u interesu države ili sebe? On je danom izbora ignorirao Hrvate u BiH. Pokazao je da mu nije stalo do Hrvata u BiH - dodao je Radman.

Podsjetimo, XX. Opći izvještajni sabor HDZ-a počeo je danas u 10 sati. Oko 2000 stranačkih izaslanika, uz analizu rada između dvaju sabora, raspravljat će o temama izbornoga programa HDZ-a za parlamentarne izbore, a bit će predstavljen i izborni slogan stranke.