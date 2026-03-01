Radman: Letovi prema EU nisu dostupni. Postoje druge rute

Gordan Grlić Radman govorio je o sigurnosti hrvatskih državljana u Iranu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima te o mogućnostima njihove evakuacije. Pritom je istaknuo potrebu deeskalacije, zaštitu civila i moguće posljedice sukoba na regiju i globalnu ekonomiju.

Hrvatski građani, bilo rezidenti ili turisti, koji se trenutačno nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, mogu se osloniti na konzularnu pomoć kazao je Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u središnjem Dnevniku HTV-a.

Pojasnio je da se svi naši državljani upućuju na generalni konzulat u Dubaiju, gdje dobivaju sve potrebne informacije i upute o postupanju u kriznim situacijama, uključujući sigurnosne preporuke, kontakte i mogućnosti evakuacije.

Ministar je istaknuo da trenutačno letovi prema EU i drugim destinacijama nisu dostupni, no hrvatski građani imaju alternativne rute.

- Postoji mogućnost alternative preko Omana cestovnim putem do zračne luke u Muscatu, uz stalnu koordinaciju s konzularnim agentima i zračnim prijevoznicima. Također i preko Saudijske Arabije i Nairobija, objašnjava.

Na pitanje o sigurnosti hrvatskih državljana u Iranu i šire u regiji Bliskog istoka, ministar je objasnio je kako je do evakuacije došlo već ranije.

- Ranije smo evakuirali većinu naših državljana iz Irana. Ostala je jedna osoba u konzulatu zbog administrativne i logističke funkcije, ali i neki nogometaši koji su imali naravno svoje ugovore s matičnim klubom. Bila su dvojica, oni su jučer napustili Iran, a dvojica nešto ranije, kazao je Grlić-Radman.

U slučaju potrebe, evakuacija se može organizirati brzo i sigurno, koristeći Cipar kao regionalno čvorište uz stalnu koordinaciju s našim partnerima i zračnim prijevoznicima, pojašnjava.

Istaknuo je da je tijekom izvanrednog Vijeća za vanjske poslove EU usvojena snažna zajednička izjava koja osuđuje iranske napade i naglašava potrebu očuvanja regionalne stabilnosti i međunarodne sigurnosti.

Grlić Radman je također razgovarao s ministrima Egipta, Omana, Izraela, Tunisa, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, te se pritom na Vijeću za vanjske poslove EU-a usvojila zajednička izjava osude iranskog napada iz odmazde.

- Pozvali smo na deeskalaciju i povratak diplomatskim razgovorima. Osudili iranski režim, ali isto tako i pozdravili iranski narod u borbi za slobodu, naveo je.

Na pitanje o mogućnostima smirivanja situacije i utjecaju smrti ajatolaha na pregovarački proces, Grlić Radman upozorava na dugotrajne izazove i moguće posljedice.

- Bliski Istok i cijela ova situacija nisu od jučer, pratimo je već desetljećima. Prije svega, mora se zaštititi civilno stanovništvo. Jedan ministar mi je izrazio bojazan od velikog vala izbjeglica - humanitarna katastrofa može nastati ako eskalacija preraste granice regije, kazao je.

Apostrofirao je i ekonomske implikacije.

- Postoje i ozbiljne ekonomske implikacije. Ako se zatvori Hormuški tjesnac, koji čini oko 20 posto svjetske proizvodnje LNG-a, to bi moglo izazvati skok cijene nafte do 200 dolara po barelu. Veliki sukob dugotrajne prirode nikome ne bi bio u interesu, zaključio je ministar.