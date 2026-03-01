Ministar Gordan Grlić-Radman razgovarao s kolegama: Evo što je rekao katarskom ministru...

U jeku eskalacije sukoba između Izraela i SAD-a s Iranom u pozadini se događaju razni diplomatski sastanci i razgovori. U njima sudjeluje i hrvatska diplomacija.

Tako je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman telefonski razgovarao s katarskim premijerom i šefom diplomacije Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani te s omanskim ministrom vanjskih poslova Badr bin Hamad Al Busaidi, potvrđeno je iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Iz MVEP-a navode kako je za danas najavljen i razgovor s izraelskim kolegom, ministrom vanjskih poslova Gideon Sa'ar. Zbog širenja krize, Grlić-Radman je već stupio u kontakt i s ministrima vanjskih poslova Egipat i Tunis.

Pokretanje videa... 00:05 napad na teheran | Video: IDF

- Pri pozivu s Katarcem ministar Grlić Radman osudio je iranski napad na Katar, te na ostale zemlje Zaljeva, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Bahrein, Irak i Saudijska Arabija - rekli su nam iz MVEP-a.

U Ministarstvu dodaju kako je dogovoren i skorašnji razgovor s potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, u sklopu koordinacije zbog sve širih razmjera krize na Bliskom istoku.