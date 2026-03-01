Obavijesti

DIPLOMATSKI SASTANCI

Ministar Gordan Grlić-Radman razgovarao s kolegama: Evo što je rekao katarskom ministru...

Piše Luka Safundžić,
Zagreb: Dolazak ministara na sjednicu Vlade RH | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nakon što je iranski vrhovni vođa ubijen u izraelsko-američkim napadima, Teheran je pokrenuo odmazdu protiv Izraela i zemalja Perzijskog zaljeva

U jeku eskalacije sukoba između Izraela i SAD-a s Iranom u pozadini se događaju razni diplomatski sastanci i razgovori. U njima sudjeluje i hrvatska diplomacija. 

A drone view of the site of an Iranian missile strike on a residential building, after Iran launched missile barrages following attacks by the U.S. and Israel, in Tel Aviv Aftemath of Iranian missile strike, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran Aftemath of Iranian missile strike, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran
Foto: Roei Kastro

Tako je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman telefonski razgovarao s katarskim premijerom i šefom diplomacije Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani te s omanskim ministrom vanjskih poslova Badr bin Hamad Al Busaidi, potvrđeno je iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Iz MVEP-a navode kako je za danas najavljen i razgovor s izraelskim kolegom, ministrom vanjskih poslova Gideon Sa'ar. Zbog širenja krize, Grlić-Radman je već stupio u kontakt i s ministrima vanjskih poslova Egipat i Tunis.

teheran napad 00:05
napad na teheran | Video: IDF

- Pri pozivu s Katarcem ministar Grlić Radman osudio je iranski napad na Katar, te na ostale zemlje Zaljeva, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Bahrein, Irak i Saudijska Arabija - rekli su nam iz MVEP-a. 

U Ministarstvu dodaju kako je dogovoren i skorašnji razgovor s potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, u sklopu koordinacije zbog sve širih razmjera krize na Bliskom istoku.

