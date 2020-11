Radman: Sve dok globalna smrtnost ne raste ja se ne bojim

Nikakve infekcije u prošlosti nisu ubijale stoljećima. Idem na elementarne stvari; uzimati cink, vitamine C, D i E, disati duboko, oksigenacija, hidracija, dobro se hraniti i zdravo spavati, rekao je Radman

<p><strong>Miroslav Radman</strong> komentirao je mjere Stožera i treba li u ovom trenutku zabrinjavati broj umrlih od koronavirusa te objasnio što sve poduzima da ostane zdrav.</p><p><strong>Je li se mogao izbjeći znatniji broj smrti od korona virusa? </strong></p><p>- Ja se ne bih spustio na tu razinu razgovora. To bi impliciralo da netko zna kako će se razvijati stvari... Svaki novi val u Marseillesu bio je vezan za novu varijantu virusa. Svatko tko kaže da može predvidjeti, ne treba ga uzeti ozbiljno - rekao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a578780/Miroslav-Radman-o-koroni.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>Ne treba nas zabrinjavati broj umrlih, kaže Radman. </p><p>- Ne! Ne, sve dok opća smrtnost, ako mjesec po mjesec dana idemo usporediti 2020. sa 2019., 2018. i 2017. godinom, sve dok globalna smrtnost ne poraste, ja se osobno ne plašim, svakako ne paničarim. Znam da nema rizika nula, to je prodavanje laži - dodao je. </p><p>Otvoreno je rekao što misli o najnovijim mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite. </p><p>- Da uzmem sebe za primjer, meni je drago da sam ovdje izoliran dok ne prođe ta vatra. Nikakve infekcije u prošlosti nisu ubijale stoljećima. Idem na elementarne stvari; uzimati cink, vitamine C, D i E, disati duboko, oksigenacija, hidracija, dobro se hraniti i zdravo spavati... To radim da ne umrem od covida - kazao je i dodao da je izoliran po prirodi svog posla, jer je njegov MEDILS smješten na Marjan.</p><p>- Ovo što radi Stožer, mislim da je sasvim razumno. Hoće li biti efikasno, ne znam - dodao je. </p><p>- Očito ovisimo o podacima i znanju skupljenima iz cijelog svijeta, što je nezgodno jer je činjenica da u zemljama koje su najbogatije, koje imaju najrazvijeniju medicinu, najstručnije kadrove iz infektologije i epidemiologije, da je u tim zemljama situacija najgora, da je, što se tiče covida, bolje biti siromašan i nazadan nego napredan. To meni govori da nam fali neko fundamentalno znanje kojim bi se moglo predviđati. Nitko zasad ne dolazi s nekim stručnim uspješnim predviđanjem ove epidemije, a to je vjerojatno zbog toga što se ne uzima u obzir brzina evolucije tog virusa - rekao je Radman i zaključio:</p><p>- Zbog toga ta negativna korelacija između nivoa stručnosti, znanja, bogatstva, medicinskih kapaciteta negativno kolerira sa stanjem s covidom... To je logički konflikt, nemamo znanja da budemo pametni.</p>