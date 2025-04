Radnici su prikupljali potpise protiv sindikata, šef sindikata otkrio: 'Bili su izmanipulirani!'

'Radničko vijeće kao predstavnik svih radnika i sindikat istupaju u medijima u ime svih radnika ZTC-a bez da su se prethodno savjetovali sa njima.' Tako počinje izjava koju je potpisao 91 radnik ZTC-a, od 171 koliko ih je u tom trenutku bilo na poslu. Optužuju šefa sindikata, Marijana Luketića i Radničko vijeće da radi na svoju ruku.

- Radnici nemaju nikakvih saznanja o radu Radničkog vijeća jer do sad nije održan niti jedan zbor radnika u organizaciji Radničkog vijeća koje je dužno informirati radnike o svom radu. Dolje potpisani radnici već godinama nisu upitani za njihovo mišljenje niti su imali s predstavnicima Radničkog vijeća i sindikata sastanak prije njihovog istupanja u medijima 'u ime svih radnika' - nastavlja se u tekstu ispod kojeg su potpisi.

Referiraju se na otvorena pisma poslana medijima i istupe u medije kad je u pitanju nezadovoljstvo trenutnim šefom ZTC-a Ivicom Vidovićem. Dio radnika kaže da nisu nezadovoljni i da im nije jasno zašto ministar Anušić gura Dajanu Mrčelu, koja je došla u ZTC iz Zvijezde Plus, u kojoj je bila svega 10 mjeseci od mandata na četiri godine.

- Anušić ga je dva puta u svom uredu, sa dvije svoje savjetnice kao svjedokinje, nagovarao da odstupi. Vidović nije htio. I onda se dogodila afera sa stanom. S time da je i ta afera čudna jer je Vidović plaćao najam po tržišnoj cijeni, slao dopise MORH-u i predao ključeve to jutro, 31. ožujka, kad mu je i rečeno. U firmi je situacija nezdrava, loša. Pljušte kaznene prijave na sve strane, šef sindikata je na otkaznom roku - govori nam izvor upoznat s obje strane ovog sukoba oko ZTC-a.

Ti radnici sindikalistu Luketiću spočitavaju da ima osobne interese, do nedavno je u ZTC-u bila zaposlena i njegova kći. Nazvali smo Luketića.

- Ta peticija je u režiji Uprave. Ovo već izlazi izvan okvira normalnoga. Cijela firma je talac Vidovića i njemu bliskih ljudi koji se bave kriminalnim radnjama. Ja sam to sve skupa prijavio. Znam ja za to sve, za tu peticiju. Sindikat ima svoj izvršni odbor koji je jednoglasno prihvatio, s pravnicima sindikata, to otvoreno pismo. Gdje bismo mi došli kad bismo svakog radnika pitali sve? Oni imaju svoje povjerenike koji su glasali da taj dokument ide van. Radnici su bili prevareni. Rečeno im je da se skupljaju potpisi za održavanje zbora radnika. Neki kažu da nisu ni čitali što potpisuju. I onda su organizatori skupljanja tih potpisa to urudžbirali Upravi, i kad su radnici shvatili što su potpisali, htjeli su povući svoje potpise kad su vidjeli o čemu se radi, Uprava im nije dala. Ako je to sve čisto, zašto se taj popis daje Upravi - pita Luketić.

Poslao nam je i dopis kojeg je nakon saznanja za peticiju poslao radnicima.

- Ovim putem želio bih se zahvaliti u svoje ime te u ime izvršnog odbora sindikata koji je pregledao i usuglasio otvoreno pismo, sastavljeno u suradnji sa pravnicom sindikata. Zahvaliti, poglavito svim potpisnicima pamfleta koji na ovaj način iskazuju prihvaćanje trenutne situacije i izravno podržavaju upravu odnosno g. Vidovića, kao i njegov način vođenja naše firme. Svjesno ili nesvjesno (!?) Naglasio bi, da su sindikat i RV već pisali otvoreno pismo javnosti prije gotovo godinu dana u kojem su ukazivali na „čudne“ radnje direktora. Da je jedino ministar Anušić na molbu sindikata došao u ZTC i povećanjem vrijednosti satnice zaustavio odlazak stručnih radnika i na taj način omogućio podizanje plaća, a što je direktor Vidović mjesecima opstruirao. Jedini mu je cilj bio da uhljebi svoje prijatelje na velike place i za njih izmisli sasvim nepotrebna radna mjesta, a čemu smo danas svjedoci. Također ste svjedoci toga, da je ministar tim potezom zaustavio štrajk koji ste vi tada zagovarali. Tada nitko nije uvidio potrebu skupljati potpise (- interesantno !?). Ovo nije bila moja jednostrana odluka kao predsjednika sindikata, nego zaključak vaših predstavnika u izvršnom odboru. Ne treba zaboraviti i činjenicu da su bivši predsjednici sindikata a danas potpisnicima pisma, „uspjeli“ potpisati nepovoljniji kolektivni ugovor: od dnevnica, Uskrsnica, regresa i sl. Da je bivši predsjednik sindikata novac od naše članarine i to par tisuća kuna samovoljnom odlukom dao ženi svoga prijatelja, a koji nije bio ni radnik ZTC- a, ni član sindikata. Nejasno ostaje zašto ste protiv da se istraže možebitne nezakonite radnje u ZTC-u - samo je dio onoga što je napisao.

Zbor radnika zakazan je za petak. Pitali smo ga o zaposlenju njegove kćeri i optužbama da radi za svoje privatne interese.

- Da, moja kćer je radila do nedavno, dala je otkaz. Ja jesam bio dio stručnog povjerenstva koje odlučuje o kandidatima, ali sam se izuzeo kad je došla njena prijava i za to postoji i dokumentacija. Naravno da su ju zaposlili, radila je završni rad o sprječavanju pranja novca i bila je odličan student. Drugo bi bilo da se nisam izuzeo ili da sam lobirao za nju, ali nisam, i za sve postoji pisani trag - govori Luketić.

Tu je i činjenica da je on trenutno na otkaznom roku i informacija da nije htio potpisati novi ugovor po kojem bi imao veću plaću, pa su on i još trojica morali na sud sa ZTC-om. Na kraju je dio potpisao, a on je odlučio da će u mirovinu.

- Imam dovoljno staža i odlučio sam da idem u mirovinu. Ugovor nisam htio potpisati nakon što su nam tri odvjetnička ureda ukazala na nepravilnosti u samom ugovoru. Primjerice, jedna stavka je da zaposlenici ne mogu u svoje slobodno vrijeme obavljati drugi posao. Dakle, ne isti posao za konkurenciju, nego drugi, znači ni OPG ne mogu imati. I to nije jedina nepravilnost. Ljudi su potpisali iz straha na kraju - tvrdi Luketić.

Kaže i da je sve nepravilnosti prijavio DORH-u i inspekcijama nadležnima za rad. Oko ZTC-a, čini se, bijesni rat na svim razinama. Među radnicima, radnicima i sindikatom, sindikatom i Upravom, pa sve do navodnog rata između Anušića i Medveda, kojeg Anušić negira.

Sukob na višoj razini?

Tomo Medved, ministar branitelja i potpredsjednik Vlade zadužen za nacionalnu sigurnost, jedan je od najbližih Plenkovićevih ljudi, čovjek kojem branitelji vjeruju i bitna karika u održavanju HDZ-ovog biračkog tijela. Ivan Anušić, ministar obrane, dugo se spominje u kontekstu jedinog koji bi imao dovoljnu podršku i ambiciju da zauzme Plenkovićevo mjesto. On, prema informacijama njemu bliskih ljudi, na čelo ZTC-a želi postaviti Dajanu Mrčelu, iako je ta tvrtka izuzeta od MORH-a prije nekoliko godina.

Mrčela je članica uprave Zrakoplovno-tehničkog centra. Iako je poznata u Osijeku kao "kraljica sapuna" zbog svoje prošlosti u industriji kozmetike i prehrambenih proizvoda, u ZTC je došla iz tvrtke Zvijezda Plus. Tamo je bila 10 mjeseci, unatoč tome što je dobila mandat od četiri godine. Nije poznato zašto ga nije odradila do kraja. Njezino potencijalno imenovanje na čelo ZTC-a izaziva nesigurnost unutar obrambenog sektora. Mrčela, iako bliska Anušiću, nema iskustva u zrakoplovnoj industriji.

- Mi smo svi u šoku. Osoba s iskustvom iz sapunice i ulja dolazi voditi tvrtku koja servisira vojne zrakoplove - komentirao je jedan od HDZ-ovih dužnosnika za 24sata.

U srijedu će Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa razmatrati njeno pitanje treba li pod imovinu u imovinsku karticu navesti i skupe torbice. Torbice je kupila prije nego što je preuzela svoju dužnost u ZTC-u, a njihova procijenjena vrijednost kreće se, kako je navela, između 1000 i 3000 eura. Nije precizirala je li riječ o ukupnoj ili pojedinačnoj vrijednosti torbica. Ovo je neuobičajena situacija za Povjerenstvo, zato što do sada nisu donosili odluke o imovini poput brendiranih torbica. Isto tako, postavlja se pitanje zašto je Mrčela tek sad zatražila mišljenje o ovoj imovini, kad je na čelu ZTC-a od kolovoza 2024. godine. Prema podacima iz njezine imovinske kartice, Mrčela zarađuje nešto više od 3900 eura mjesečno. Posjeduje nekoliko nekretnina, među kojima je stan u Osijeku koji iznajmljuje. Time mjesečno zarađuje dodatnih 450 eura. Također, posjeduje stan u Zagrebu čija je vrijednost procijenjena na 133.125 eura, kao i garažu vrijednu 17.740 eura. Vozi automobil Smart ForTwo, a na ruci nosi Rolex vrijedan 17.000 eura. Mrčela posjeduje i dionice u nekoliko tvrtki: HPB, NLB, Hrvatski Telekom i Saponia.

I ovo nije jedini navodni front između Plenkovićevog intimusa Medveda i 'mladog' lava Anušića. Tu je i skandal u MORH-u sa Anušićevom savjetnicom Ivom Puljić Šego o kojem su pisale Novosti..

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost nakon istrage Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) oduzeo joj je sigurnosni certifikat NATO-a. Kako su utvrdili, Puljić Šego je u kolovozu 2023. godine jednoj televizijskoj kući dostavila zaštićene podatke o vremenu i lokaciji slijetanja vojnog helikoptera kojim je predsjednik Zoran Milanović putovao iz Hvara u Zagreb. Te su snimke bile uvertira u HDZ-ovu predizbornu kampanju, u kojoj su Milanovića optužili da koristi vojne letjelice kao vlastitu taksi-službu te na račun MORH-a proizveo milijunske troškove. Anušić navodno zamjera Medvedu što nije iskoristio svoj utjecaj na ravnatelja VSOA-e Ivana Turkalja kako bi spriječio negativan ishod istrage. Budući da je Turkalj na čelo VSOA-e došao upravo na Medvedov prijedlog, uz suglasnost predsjednika Milanovića, Anušić je očekivao veću lojalnost. No Anušić negira bilo kakav sukob.

- Nismo mi u nikakvom sukobu, ja i ministar Medved surađujemo, sjedimo zajedno na Vladi, sjedimo zajedno već dugo u stranci i stranačkim tijelima i nismo u nikakvom sukobu. Naravno da razgovaramo, zadnji puta razgovarali smo prije 10-ak dana na sastanku u Vladi - rekao je početkom travnja.