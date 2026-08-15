Radnici u Belgiji kopali kanal pa našli zlato vrijedno 9 mil. eura!

Belgijska policija pozvala je lovce na blago da se drže podalje od gradilišta sjeverozapadno od Bruxellesa, gdje su radnici ovog tjedna otkrili zlatnike i zlatne poluge procijenjene na 9 milijuna eura. Otkriveni su u utorak tijekom obnove zgrade u gradu Dendermondeu, u Istočnoj Flandriji. Policija je objavila da su ih radnici pozvali nakon što su otkrili "veliku količinu zlata". Na Facebook stranici objavili su fotografije otprilike 50 poluga i gomile zlatnika. Belgijski mediji izvijestili su da je blago, procijenjeno na 9 milijuna eura, pronađeno u zidovima podruma tijekom obnove kuće u vlasništvu lokalne dobrotvorne organizacije CAW East Flanders. Građevinski radnik kojeg je intervjuirala flamanska televizija VRT rekao je da je "prva reakcija radnika bila nevjerica i zaprepaštenje".

"Naišli smo na to dok smo iskapali kanalizacijsku cijev", objasnio je muškarac, identificiran samo kao Kobe.

"Svakako nismo očekivali pronaći zlato", dodao je.

Policija je navela da je zlato "popisano i osigurano što je brže moguće u trezoru koji pripada saveznim vlastima".

"Navodno bi nekoliko lovaca na blago željelo posjetiti to mjesto", stoji u objavi policijske postaje na Facebooku, koja je nakon otkrića promijenila profilnu sliku u zlatnik.

"Zlatni savjet: potpuno je besmisleno", našalila se policija, pozivajući promatrače da se drže podalje od ograđenog gradilišta.

Vlasnik "blaga" tek treba biti identificiran.