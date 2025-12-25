Radnik (32) teško ozlijeđen u nesreći na radu u Svetoj Nedelji

U srijedu 24. prosinca oko 11 sati u Svetoj Nedelji, u radnom prostoru poduzeća, zaposlenik starosti 32-godine nalazio se s vanjske strane jedne vrste tehničkog vozila kojim je upravljala 26-godišnja zaposlenica, izvijestili su iz PU zagrebačke.

U jednom trenutku zaposlenik je pao, ozlijedio se, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. O događaju je obaviješten Državni inspektorat Republike Hrvatske.