NEMA RAZLOGA ZA PANIKU

'Radnik iz Nepala s dijagnozom gube je na kućnom liječenju'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Odmah po utvrđivanju dijagnoze pacijent je dobio adekvatnu antibiotsku terapiju i obaviješteni su epidemiolozi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Radnik iz Nepala, kod kojeg je dijagnosticirana bolest gube, nalazi se na kućnom liječenju i nema razloga za paniku jer je nizak stupanj prijenosa te zaraze socijalnim kontaktom, izvijestili su u nedjelju iz splitskog KBC-a.

- Nema razloga za paniku i stigmatizaciju stranih radnika, rizik njenog prijenosa socijalnim kontaktom je nizak i ne predstavlja rizik za šire stanovništvo - rekla je Mirela Pavičić Ivelja, predstojnica Odjela za infektologiju splitskog KBC-a.  

Pritom je kazala kako većina ljudi ima prirodni imunitet, a "određenu zaštitu pruža i cijepljenje protiv tuberkuloze". Objasnila je kako je odmah po utvrđivanju dijagnoze pacijent dobio adekvatnu antibiotsku terapiju i obaviješteni su epidemiolozi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Epidemiolog Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u subotu je izjavio kako nema razloga za zabrinutost nakon što se pacijent sa simptomima gube prije desetak dana javio epidemiološkoj službi u Splitu te je bolest pravodobno dijagnosticirana.

- O tome se nije ništa pričalo i pisalo zato što je slučaj otkriven na vrijeme - rekao je Kaić.  

Iz Ministarstva zdravstva potvrđeno je da je riječ o stranom radniku iz Nepala koji već dvije godine živi u Hrvatskoj zajedno sa obitelji.

