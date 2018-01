Radnik je dobio otkaz: 'Osjeća se užasno, žali zbog pogreške'

Bojala sam se da ću umrijeti, da će moja djeca umrijeti. Nije bilo ništa što sam mogla napraviti. Bila sam na mjestu gdje nisam imala prijatelje, nisam imala sklonište u blizini. Pa sam samo sjedila u autu i pitala se je li ovo kraj, priča Cherese Carlson, koja je u subotu poslovno boravila u Honolulu, kad je na svoj mobitel dobila poruku da prema Havajima leti balistički projektil.

Tisuće stanovnika uznemirujuću poruku dobilo je oko 8.07 sati, mnogi od njih još su bili u krevetima.

"Na Havaje je poslana balistička raketa, smjesta potražite zaklon. Ovo nije vježba", pisalo je.

Za samo par trenutaka nastao je pravi kaos. Užarile su se telefonske linije, ljudi su u panici trčali na sve strane. Skrivali su se gdje god su stigli, u kante za smeće, šahtove, gurali su djecu u odvodne cijevi.

''Bio sam prestravljen, razmišljao sam o svojoj obitelji, moja je žena izašla u šetnju. Čim smo dobili poruke, nazvala me i mislio sam da je važno da u tom trenutku budemo zajedno. Probudio sam svoju šestogodišnju kćer", ispričao je Philip Simmons, stanovnika Honolulua.

"Bilo je to jedno od najgorih iskustava ikad jer sam mislila da ćemo svi umrijetii. Mislila sam kako više nikad neću vidjeti svoju djevojčicu Chloe. Svi smo bili užasnuti", kazala je Britanka Emma Hine. Njezin stariji sin Lewis, osoba s invaliditetom, zbog stresa nakon uzbune je pretrpio napad.

Danielle Smith je u vrijeme uzbune bila na plaži.

"Krenula je panika, svi su samo gledali kako pobjeći."

Vlasti: Ovo je lažna uzbuna, nema prijetnje

Dvadesetak minuta kasnije stigla je nova poruka.

"Ovo je lažna uzbuna prouzrokovana ljudskom pogreškom. Nema nikakvih prijetnji", priopćila je policijska uprava uprava Honolulua.

Izvanrednu konferenciju za novinare ubrzo je održao guverner Havaja David Ige koji je kazao da je upozorenje poslano kada je jedan od zaposlenika u uredu za uzbunjivanje prilikom predaje smjene i provjere sustava, pritisnuo pogrešno dugme.

''Ovo je dan koji većina nas neće nikada zaboraviti, dan kada su mnogi u našoj zajednici pomislili da se ostvaruje naša najveća noćna mora. Znam da je ono što se dogodilo potpuno neprihvatljivo i da su mnogi u našoj zajednici time duboko pogođeni. Ispričavam se za bol i konfuziju koju je ova poruku izazvala. I ja sam vrlo ljut i razočaran ovime što se dogodilo'', rekao je Ige.

'Radnik se osjeća grozno, jako mu je žao'

Pred medije je stao i nadređeni službenika koji je pritisnuo pogrešnu tipku, Vern Miyagi te rekao da se službenik ''osjeća grozno'' što je uzbunio javnost, javlja Sun.

"On se osjeća užasno, nije to namjerno napravio. Bila je to pogreška , jako mu je žao", rekao je umirovljeni general Miyag dodajući da radnik nije bio ni svjestan što je napravio dok na službene mobitele nisu počele stizati poruke upozorenja. Iako je rekao da će zbog svega biti pozvan na obavijesni razgovor, kasnije su vlasti priopćile da je dobio otkaz.

Miyagi je rekao kako je, kad je dobio poruku, prvo pomislio da se radi o pogrešci, jer su tenzije sa Sjevernom Korejom na niskoj razini.

''Kim Jong Un razgovara s Južnom Korejom. Nije bilo tenzija koje će potaknuti lansiranje rakete'', kaže Miyagi te istaknuo da prihvaća odgovornost za pogrešku.

''Poduzet ćemo mjere da se ovo više ne ponovi'', zaključio je Miyagi.

Testiranje poruka za uzbunjivanje prvi put nakon Hladnog rata, na Havajima je počelo u studenom prošle godine, nakon iznimno pojačanih tenzija sa Sjevernom Korejom.

Trump se nije oglasio, ljudi su bijesni

Donald Trump se o svemu što se dogodilo nije oglasio. Zbog toga, kao i zbog panike koja je zavladala jučer na Havajima, bijes stanovnika sve više se okreće prema njemu.

"Hvala bogu da je predsjednik igrao golf", objavio je na Twitteru bivši zaposlenik Obaminog ministarstva obrane Patric Granfieldld.

Lažna poruka je uznemirila i slavnog glumca Jima Carreyja.

"Probudio sam se jutros na Havajima s još 10 minuta života. Bila je to lažna uzbuna, ali i pravo upozorenje. Ako dozvolimo ovoj hodajućoj Gomori i njegovom korumpiranom republikanskom kongresu da nastavi razdvajati svijet, predstoji nam patnja neviđenih razmjera", poručio je Carrey o Trumpu.

Kritikama na račun Trumpa se pridružila i holivudska glumica Jamie Lee Curtis koja je na svom Twitteru napisala kako je sva panika na teret Trumpu zbog mržnje kojom se napunio.

"Ovo je prestrašno jutro na Havajima, gospodine Trump. Pravi strah koji su osjećali majke, očevi i djeca, a ide na teret vama. To je vaša odgovornost. Oholost. Narcisoidnost. Bijes. Ego. Nedozrelost i ispunjenost mržnjom. Vi ste ovo učinili!"