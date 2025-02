'Rado bih opet vidjela školsku prijateljicu koju sam spasila iz hladnog jezera prije 20 godina'

Školski izlet na Jankovac učenika šestog razreda osnovne škole iz Pleternice davne 2005. godine zamalo se pretvorio u tragediju. Njihova školska kolegica gotovo se utopila u hladnoj vodi jezera.

- Bili smo na izletu, kojem smo se, kao i sva djeca, radovali, znam da je bilo toplo. Mislim da je to bio svibanj. Kao što to biva, nekolicina školskih kolega skočila je u jezero mada je to bilo zabranjeno. Moja školska kolegica stajala je na rubu jezera i netko ju je gurnuo u vodu. Počela je vrištati i vikati da ne zna plivati. Znala sam da to neće biti dobro, u odjeći sam skočila u vodu i doplivala do nje. Ona je bila potonula, zaronila sam i ugrabila sam je da ju izvučem na površinu. U tom trenutku ona se uhvatila grčevito za mene i počele smo još dublje tonuti. Nekako sam se uspjela osloboditi iz njenih ruku i zaronila sam ispod nje. Praktično sam je na leđima izronila na površinu, uhvatila sam je odostraga i izvukla iz vode. Bila je poplavjela, što zbog ledene vode što zbog toga što se nagutala vode, ali, hvala Bogu, brzo je prodisala i došla k sebi - prisjeća se Antonija Šubara Šutić (32) iz Pleternice, koja je tad imala samo 13 godina.

Za svoje herojsko djelo dobila je tad nagradu Ponos Hrvatske, a nju smo s nekadašnjim dobitnicima koji su nas se najviše dojmili posjetili povodom 20 godina ove prestižne nagrade. Od sada ćemo svaki radni dan predstaviti po jednog dobitnika iz svake godine, počevši od 2005.

- Koliko imam informaciju, moja školska prijateljica sad živi u Zagrebu. Ne čujemo se, a voljela bih znati gdje je, kako je i čime se bavi. Voljela bih ispričati joj kroz što sam do sada sve prošla, da sam majka dvije djevojčice, od 2,5 i 5 godina. Nadam se da će mi se javiti - kaže Antonija, koju su djelatnice škole predložili za Ponos Hrvatske.

Nagradu Ponos Hrvatske utemeljili su list 24sata i partner HRT. Pokrovitelji projekta su PBZ, PPD, OTP Banka, Hrvatska pošta, Končar, Fina i Janaf.