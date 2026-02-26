Radojčić: Branitelje okoliša bogati investitori žele zastrašiti

Zastupnica Možemo! Dušica Radojčić ustvrdila je u četvrtak da su udruge za zaštitu okoliša i branitelji okoliša često izloženi represiji i tužbama zbog razotkrivanja raznih oblika pogodovanja i korupcije. ''Branitelji okoliša za korumpiranu su vlast opasni i stoga su predmet prikrivene represije. Jer što su udruge za zaštitu okoliša jače, to su sposobnije mobilizirati građane radi zaštite ustavnog prava na zdrav okoliš i sprječavanja zloupotreba'', rekla je Radojčić u slobodnom govoru u Hrvatskom saboru. Zastupnica se pozvala na istraživanje o represiji nad inicijativama i organizacijama civilnog društva koje je krajem 2024. godine objavio profesor na zagrebačkom Filozofskom fakultetu Kruno Kardov.

"Ta analiza pokazuje da je represija sustavna, a također pokazuje izrazito nizak udio sredstava namijenih organizacijama za zaštitu okoliša. Izdvajanja tijekom prošlog desetljeća kreću se između 0,5 i 1 posto od ukupno dodijeljenih javnih sredstava za civilno društvo", napomenula je.

Radojčić je ustvrdila da su razlog tomu njihova razotkrivanja raznih oblika pogodovanja privatnim interesima i korupcije u prostornim planiranjima.

"Branitelje okoliša zastrašuju i često tuže bogati investitori i državne institucije poput Hrvatskih šuma. SLAPP tužbama nastoji se kriminalizirati djelovanje branitelja okoliša, zastrašiti kritičke glasove, a koriste se i metoda blaćenja", navela je.

Mrak Taritaš prozvala Vučemilović

Zastupnica GLAS-a Anka Mrak Traitaš prozvala je predsjednicu saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport Vesnu Vučemilović (nezavisna) za kršenje poslovnika jer je okrugli stol o surogat majčinstvu organizirala bez prethodne odluke članova odbora.

"Na moj izričit zahtjev da mi se kao članici odbora dostavi kada smo o tome odlučili i tko će biti sudionici okruglog stola, odgovor nisam dobila", rekla je Mrak Taritaš, dodavši da po poslovniku saborski odbori niti ne mogu organizirati okrugle stolove, već tematske sjednice.

"Vesna Vučemilović drži HDZ-u većinu i to košta. I zato Odbor za poslovnik šuti dok se Odbor za obitelj, mlade i sport koristi kao osobna platforma predsjednice tog odbora", ustvrdila je.

Zastupnica GLAS-a istaknula je i da su najglasniji protivnici surogat majčinstva isti oni koji se zalažu za zabranu ili ozbiljno ograničavanje prava na pobačaj. "U oba slučaja zajednički nazivnik je isti. Netko drugi će odlučiti kada, za koga i pod kojim uvjetima će žena rađati", rekla je Mrak Taritaš.