Radolović: Pula i Istra zaslužuju jasnu viziju prostora Uljanika

SDP-ova saborska zastupnica Sanja Radolović poručila je kako Pula i Istra zaslužuju jasnu viziju budućnosti prostora Uljanika te je stoga zatražila od Vlade i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture odgovore na pitanje zašto do danas nije predstavljen jasan plan za njegovu budućnost.

Osim toga, kako je u četvrtak navela u priopćenju za javnost, od Vlade i resornog Ministarstva zahtijeva jasne odgovore na pitanja planira li Vlada redefiniranje područja koncesije temeljem stvarnog korištenja, kako bi se osiguralo normalno poslovanje postojećih tvrtki i stavio u funkciju ogroman dio prostora koji sada propada. Pita i zašto u dosadašnjim procesima nije bilo transparentnosti niti uključivanja lokalne zajednice i Grada Pule te postoji li strategija Vlade za revitalizaciju prostora Uljanika i zašto se ona još uvijek ne provodi, iako je riječ o prostoru presudnom za gospodarski razvoj Pule i cijele Istre.

Zagreb: Sanja Radolović o inflaciji i turizmu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Pula i Istra zaslužuju znati što će biti s prostorom Uljanika. To nije samo pitanje brodogradnje, to je pitanje gospodarske budućnosti, novih radnih mjesta, sigurnosti poduzetnika i razvoja grada. Vrijeme je da Vlada preuzme odgovornost i prestane ignorirati ovaj problem", navela je Radolović. Dodala je kako prostor bivšeg brodogradilišta Uljanik već godinama stoji nedovoljno iskorišten, bez jasne vizije i odgovora na pitanja što će se s njime dogoditi, dok Grad Pula i njegovi građani trpe posljedice gospodarskog i prostornog zastoja.

Ustvrdivši kako istek koncesijskog ugovora dodatno povećava neizvjesnost, a javnost i dalje nema jasnu informaciju o budućnosti tog područja, podsjetila je kako je na posljednjoj Skupštini vjerovnika Uljanik Brodogradilišta u Pazinu u travnju ove godine pokrenut postupak brisanja matične tvrtke najstarijeg brodogradilišta u zemlji iz poslovnih knjiga.

"Radnici su nakon stečaja dobili tek polovicu svojih potraživanja, a ostatak neće nikada ni oni, ni država, ni ostali vjerovnici. U tvrtki-kćeri Uljanik Brodogradnja 1856 danas radi oko 300 radnika i trenutačno se na manjem dijelu prostora završava gradnja najvećeg broda za prijevoz stoke na svijetu te ribarice za Norvešku", istaknula je Radolović.

Dodala je kako prema najavama Vlade, i ta će se tvrtka staviti na prodaju nakon završetka tih projekata te će time, drži ona "novi vlasnik preuzeti i koncesiju na prostoru gotovo cijelog bivšeg Uljanika, sve do 2041. godine". Po njenim riječima problem je što se tek manji dio koncesijskog područja stvarno koristi za brodogradnju, dok veći dio propada ili se daje u kratkoročne zakupne odnose drugim tvrtkama.

"Takva nesigurnost onemogućava dugoročna ulaganja, poduzetnici gube poslove, a prostor koji bi mogao biti motor razvoja Pule i Istre stoji neiskorišten. Dodatno, postoji i 40.000 m² pomorskog dobra koje nije u koncesiji, na kojem posluju tvrtke u potpuno nereguliranom statusu, bez ikakve pravne sigurnosti i bez plaćanja naknada", poručila je Radolović. Dodala je i kako s obzirom da je RH vlasnik 97,14 posto Uljanik Brodogradnje 1856, Vlada ne može i ne smije bježati od odgovornosti.