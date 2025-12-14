Radost u vojarni Lučko: Piloti Black Hawkom mališanima doveli Djeda Božićnjaka

Posebno iznenađenje za mališane uoči božićnih blagdana, čiji su roditelji pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pripremili su u vojarni Lučko pripadnici 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera, piše MORH.

Foto: MORH

Djed Božićnjak je višenamjenskim helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Black Hawk sletio u vojarnu, podijelio darove i razveselio djecu koja nisu skrivala oduševljenje.

Foto: MORH

- Došao sam do Lučkog s Rudolfom, a poslije me ekipa iz HRZ-a pokupila jer su moji sobovi jako umorni. Sretan vam Božić svima, poručio je.

Foto: MORH

Pilotkinja 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera rekla je kako joj je ovo bila jedna od najdražih zadaća:

- Odradila sam jednu od najdražih helikopterskih zadaća. Spasili smo Djeda Božićnjaka i ove godine i podijelili smo darove djeci. Najbitnije je da se družimo i lijepo provedemo ove blagdane u krugu svojih bližnjih, rekla je.

Foto: MORH

- Želim samo da svi budu zdravi i da lijepo provedu Božić - poručila je jedna djevojčica koja je dočekala Djeda Božićnjaka.

Uz druženje s Djedom Božićnjakom i pripadnicima HRZA-a, najmlađi su uživali i uz pjevanje božićnih pjesama.