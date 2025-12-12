Obavijesti

News

Komentari 13
'MOĆNI I SPREMNI'

Anušić o srpskim Rafaleima: 'To nisu isti avioni kao naši, Hrvatska dobiva jaču opremu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Anušić o srpskim Rafaleima: 'To nisu isti avioni kao naši, Hrvatska dobiva jaču opremu'
4
Velika Gorica: Na Zrakoplovnim danima predstavljena eskadrila od svih 12 Rafalea | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Ministar obrane poručio da su hrvatski Rafalei tehnološki napredniji od onih koje je naručila Srbija te naglasio da nova nabava iz Beograda ne predstavlja prijetnju.

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić komentirao je za RTL Danas veliku usporedbu, Rafale avione koje je nabavila Hrvatska i one koje je upravo kupila Srbija. Naglasio je kako se radi o potpuno različitim kategorijama jer Srbija nije članica NATO-a, što direktno utječe na opremu i sustave koje smiju koristiti.

Prema njegovim riječima, hrvatski Rafalei već sada imaju sustave i tehnologiju na koju će Srbija, ako sve prođe po planu, morati čekati još četiri do pet godina. - To su jednostavno različiti standardi. Oprema koju mi već koristimo nije ista kao ona koja će stići u srpske ruke - poručio je Anušić.

LEOPARD 2A8 Potpisana najveća tenkovska nabava u povijesti: Hrvatska kupuje 44 tenka za 1,5 mlrd. €
Potpisana najveća tenkovska nabava u povijesti: Hrvatska kupuje 44 tenka za 1,5 mlrd. €

Ministar je otkrio da se hrvatski avioni dodatno unapređuju zahvaljujući ugovorima potpisanima tijekom službenog posjeta Francuskoj. Kaže da se radi o sposobnostima koje će domaću flotu učiniti 'još kvalitetnijom, moćnijom i spremnijom', ali ističe da detalji ostaju povjerljivi zbog sigurnosnih razloga.

Anušić uvjerava javnost da Beograd svojom nabavom ne predstavlja nikakvu prijetnju Hrvatskoj. - Nema govora o sigurnosnom riziku - rekao je. Dodao je da su hrvatske posade već u potpunosti spremne te da od 1. siječnja preuzimaju Air policing nad hrvatskim nebom.

NADOGRAĐUJEMO ARTILJERIJU Anušić: 'Hrvatska nabavlja nove Caesare, modernizira Panzere. Ne možemo si više dozvoliti 91.'
Anušić: 'Hrvatska nabavlja nove Caesare, modernizira Panzere. Ne možemo si više dozvoliti 91.'

- Rafalei u našim rukama bit će učinkovitiji i snažniji - zaključio je ministar obrane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'
DAR BIVŠEG ZATVORENIKA

EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'

Novac na zatvorski račun bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića je uplatio dva puta osuđeni Dragan Baković Bambur iz tzv. Čepinske skupine. Za 24sata je objasnio zašto uplata i otkud poznaje Mikulića
FOTO Zagrebačka katedrala spremna je za Božić: Ovako je izgledala nakon velikog potresa
PET GODINA OD POTRESA

FOTO Zagrebačka katedrala spremna je za Božić: Ovako je izgledala nakon velikog potresa

Taj 22. ožujak ostao je urezan u pamćenje svim Zagrepčanima. Veliki potres napravio je štetu diljem cijelog grada i okolice, a oštećenja je pretrpjela i Zagrebačka katedrala. Premijer Plenković obišao je s nadbiskupom Draženom Kutlešom katedralu, a on je najavio i misu za blagdane.
Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći
ISTRAGA OTKRILA JEZIVE DETALJE

Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći

Detalji iz istrage otkrivaju priču o hororu koji se odvijao iza zatvorenih vrata naizgled savršene obitelji, a kulminirao je zastrašujućim otkrićem u podrumu obiteljske kuće. Rieben se nalazi u pritvoru, a datum suđenja još nije određen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025