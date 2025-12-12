Anušić o srpskim Rafaleima: 'To nisu isti avioni kao naši, Hrvatska dobiva jaču opremu'

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić komentirao je za RTL Danas veliku usporedbu, Rafale avione koje je nabavila Hrvatska i one koje je upravo kupila Srbija. Naglasio je kako se radi o potpuno različitim kategorijama jer Srbija nije članica NATO-a, što direktno utječe na opremu i sustave koje smiju koristiti.

Prema njegovim riječima, hrvatski Rafalei već sada imaju sustave i tehnologiju na koju će Srbija, ako sve prođe po planu, morati čekati još četiri do pet godina. - To su jednostavno različiti standardi. Oprema koju mi već koristimo nije ista kao ona koja će stići u srpske ruke - poručio je Anušić.

Ministar je otkrio da se hrvatski avioni dodatno unapređuju zahvaljujući ugovorima potpisanima tijekom službenog posjeta Francuskoj. Kaže da se radi o sposobnostima koje će domaću flotu učiniti 'još kvalitetnijom, moćnijom i spremnijom', ali ističe da detalji ostaju povjerljivi zbog sigurnosnih razloga.

Anušić uvjerava javnost da Beograd svojom nabavom ne predstavlja nikakvu prijetnju Hrvatskoj. - Nema govora o sigurnosnom riziku - rekao je. Dodao je da su hrvatske posade već u potpunosti spremne te da od 1. siječnja preuzimaju Air policing nad hrvatskim nebom.

- Rafalei u našim rukama bit će učinkovitiji i snažniji - zaključio je ministar obrane.