Radovan Fuchs o roditeljskim ispričnicama: Oni i škole moraju više razgovarati o izostancima

Prijedlog izmjena Pravilnika o pedagoškim mjerama izazvao je brojne kritike iz škola u kojima je u ponedjeljak započelo drugo polugodište. Očekivalo se da će se ukinuti ili barem smanjiti mogućnost roditeljskog pravdanja izostanaka do tri dana, no to se nije dogodilo. Čini se da je ipak presudilo protivljenje obiteljskih liječnika da opet preuzmu pisanje ispričnica za virozu ili probavne tegobe.

Naime, ministar znanosti, obrazovanja i mladih pojasnio je kako je Ministarstvo razgovaralo s Ministarstvom zdravstva, te je u ovoj fazi naglasak stavljen na komunikaciju između škola i roditelja. Poslije savjetovanja o izmjenama koje traje mjesec dana, odlučit će se hoće li se ova mogućnost ipak ograničiti.

'Roditelji moraju biti odgovorni'

- U ovoj fazi odlučili smo staviti naglasak na jačanje komunikacije između ravnatelja i profesora u školama s roditeljima, jer su u ovom slučaju oni ključni faktor u ispričavanjima o kojima govorimo. Roditelji su ključni faktor u ispričavanjima o kojima govorimo. Oni trebaju biti odgovorni jer učestala ispričavanja u kratkom razdoblju nisu dobra za učenike - istaknuo je Radovan Fuchs.

No mnogi ravnatelji smatraju kako nije adekvatno riješen problem izostanaka kojih je lani bilo čak 40 milijuna sati. Podsjetimo, izmjene ipak ograničavaju roditeljsko pravdanje izostanka u jednom slučaju - kad se radi o bojkotu nastave iz bilo kojeg razloga. Fuchs je kazao kako se radi o slučajevima u kojima roditelji ne šalju djecu u školu kako bi ostvarili vlastite zahtjeve.

- Na taj način ucjenjuju sustav da ako se to ne napravi, dijete neće ići u školu. U takvim situacijama pravilnikom propisano kontaktiranje socijalne službe i postupanje u skladu sa zakonom - rekao je, dodavši kako izmjene donose i čvršća pravila o korištenju mobitela u školama.

Za mobitele će ići i kazne

U osnovnim školama učenici mobitele neće smjeti vaditi iz torbe ili ormarića ni na odmorima.

- I ranije je postojala praksa, iako možda ne na ovako čvrst način, da su mnoge osnovne škole zabranjivale korištenje mobitela za vrijeme trajanja nastave. Sada smo to dodatno učvrstili i jasno definirali kao kršenje školskog reda, uz kategorizaciju lakših i težih povreda. U srednjim školama ova je mjera neprovediva - kazao je Fuchs.

Ministar je rekao i kako je drugo polugodište počelo prema kalendaru, osim u nekoliko škola zbog vremenskih nepogoda.

Ministar Fuchs dodijelio ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih putem zajma Svjetske banke | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u ponedjeljak su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu poziva Professionalization of Research Centers DIGIT.1.2.03. Poziv se provodi u okviru projekta Digitalne, inovativne i zelene tehnologije (DIGIT) financiranog putem zajma Svjetske banke. Ukupna vrijednost sredstava koja se dodjeljuju ovim ugovorima iznosi 4,6 milijuna eura, a ugovore je dobilo 14 istraživačkih organizacija.