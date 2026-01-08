Mobiteli u osnovnim školama zabranjeni, roditeljima koji ne šalju djecu u školu ide socijalna

Ova pravila o mobitelima dosad je već uvela većina osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, no kad postanu dio Pravilnika o pedagoškim mjerama, bit će obavezna za sve obraozvne institucije. Prema prijedlogu izmjena Pravilnika koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih uputilo u esavjetovanje, u osnovnim školama mobiteli će biti u potpunosti zabranjeni za korištenje, tijekom nastave i na odmorima. To se odnosi i na pametne satove, te druge slične uređaje.

- U osnovnim školama je korištenje mobitela zabranjeno tijekom cijelog boravka djece na nastavi, osim u slučaju da takva uporaba nije u funkciji izvođenja nastave. U osnovnim školama učenicima je dozvoljeno donijeti mobitel, no njihova upotreba dozvoljena nije ni pod odmorom. Mobiteli moraju biti pohranjeni ili u ormariću, ako ih škola ima, ako ne, onda moraju ostati u školskim torbama - rekao je u četvrtak ministar znanosti, obrazovanja i znanosti.

Srednje škole po starome

Kako je pojasnio Radovan Fuchs, ta se pravila neće primjenjivati za srednje škole, jer je "to tamo neizvedivo", no ostavlja se mogućnost školama da svojim kućnim redovima to ograniče. U Pravilniku nije definirano što će se događati ako se učenika ulovi da koristi mobitel pod satom. No škole to trenutno rješavaju tako da se učeniku mobitel uzme, a roditelj mora doći po uređaj.

Veliki problem o kojem se žestoko raspravljalo početkom ove školske godine su izostanci učenika, te mogućnost roditelja da opravdaju do tri dana izostanka. To se, naime, toliko zloupotrebljava, da su se izostanci učenika lani popeli na oko četiri milijuna sati izostanaka.

Zbog toga su ravnatelji počeli zahtijevati da se to ukine, na što su se pobunili obiteljski liječnici. Naime, zbog pritiska na ambulante zbog svake temperature i crijevne viroze djeteta, oni su prije desetak godina i tražili da se omogući roditeljima da opravdavaju te kraće izostanke. Otad, roditelji su počeli opravdavati sve i svašta, od obiteljskih putovanja, do izostanaka jer se djeci nije dalo na nastavu.

I dalje do tri dana, osim...

No taj dio nije izmijenjen. Ono što roditelji više neće opravdavati odnosi se na bojkot nastave jer roditelji ili učenici nisu zadovoljni, primjerice, higijenskim uvjetima (covid-epidemija), ili stanjem škole, ili problematični učenik. Podsjetimo, posljednjih godina bilo je više slučajeva u raznim dijelovima Hrvatske kada su roditelji zbog nekog razloga odlučili da neće slati djecu u školu.

Odsad, ako se izmjene Pravilnika usvoje, škola će takve roditelje prijavljivati Zavodu za socijalnu skrb, Zavod će poduzimati mjere protiv roditelja, a izostanci neće biti opravdani.

- Ne može se djecu koristiti kao sredstvo prisile na način da im se ne dopušta odlazak u školu. U tom slučaju ravnatelji će direktno obavijestiti socijalne službe županija, koje će poduzimati mjere predviđene zakonom. I želimo tu suradnjiu škola i socijalnih službi pojačati ovim Pravilnikom. Vijdeli smo najave i pokušaja utjecaja na škole i neke od institucija iznad škole od strane roditelja da neće slati djecu u školu. Napominjemo da roditelji i dalje imaju pravo ispričati djecu do tri dana, no ako najave da neće slati dijete u školu jer netko nije obećao napraviti radove u školi i slično - u tome slučaju krše direktno ustavna prava djece na obrazovanje i međunarodne konvencije o dobrobiti djece - poručio je Fuchs.

Kako je istaknuo, roditelji imaju pravo pravo prosvjedovati i zražavati nezadovoljstvo, ali nemaju pravo ne slati djecu na nastavu.

- Svi smo mi osjetljivi na djecu, ali ako imamo takvu situaciju, škola će socijalnu slućbu obavijestiti koji su to roditelji koji priječe djeci odlazak u školu. Socijalna služba će onda imati zadatak da kontaktira te roditelje i vidi što se događa. Jedino socijalna služba i ima mogućnost eventualne penalizacije prema roditeljima - dodao je.

Na pitanje hoće li to dodatno opteretiti ionako opterećenu socijalnu službu, ministar je rekao kako se nada da će roditelji postati svjesni svoje odgovornosti. Što se tiče opravdavanja izostanaka, kazao je kako se vrlo intenzivno razgovaralo i Ministarstvom zdravstva i drugim dionicima u cijelom sustavu.

- Nakon pomne analize zaključili smo da ćemo ostaviti ovu mogućnost, osim kategorije koju smo jasno naglasili. Odlučili smo i da ravnateljima komuniciramo situaciju da ako primijete opetovano izbjegavanje istipa, da kontaktiraju roditelje - dodao je.

Alkohol, nož, tučnjava...

Treća važna izmjena Pravilnika odnosi se na pooštravanje mjera za nedopuštena ponašanja. Teško neprihvatljivo ponašanje postaje unošenje i konzumiranje alkohola (dosad su bila samo psihoaktivna sredstva), dovođenje neovlaštenih osoba koje su napravile štetu u školi, uništavanje inventara u školi, udaranje i sudjelovanje u tučnjavi. Osobito teško neprihvatljivo ponašanje bit će nošenje ili korištenje oružja ili opasnih predmeta u prostoru škole.

- Iz lakšeg u teže neprihvatljivo ponašanje podignut je za stupanj dovođenje i ulazak u školu neovlašenih osoba, iz težeg u teško uništavanje inventara škole, tučnjave, obračuni, bez teških posljedica za žrtve. Sama tučnjava se kvalificira kao teško neprihvatljivo ponašanje. A osobito teško je unošenje oružja i opasnih srestvava bez obzira je li takvo sredstvo bilo korišteno. Sjetite se samo slučaja kad je učenik imao slučajno nož u torbi, pa je zamalo ubio kolegu - istaknuo je Fuchs.

Prijedlog Pravilnika bit će u esavjetovanju do 7. veljače, svatko ima pravo komentirati, a kad i ako bude usvojen, škole će imati 60 dana za uvođenje novih mjera u svoje statute.