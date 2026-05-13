Radovi na proširenju obilaznice u Zagrebu kreću nakon sezone. Firme imaju rok od 12 mjeseci

Ugovor za dogradnju kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3, na poddionici "Čvor Zagreb Zapad - čvor Lučko" potpisan je u srijedu, radove će obavljati hrvatske tvrtke Gip Pionir i Pedom Asfalti, a vrijednost projekta iznosi 29,6 milijuna eura.



Ugovor su u Banskim dvorima potpisali predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan te predstavnici Gip Pionira i tvrtke Pedom Asfalti Ranko Predović i Ines Guštek, u nazočnosti premijera Andreja Plenkovića i potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Oleta Butkovića.

Predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan rekao je tom prigodom da su zbog sve učestalijih prometnih zagušenja na dionici autoceste A3 između čvora Zagreb zapad (Jankomir) i čvora Lučko, u duljini 4,5 kilometara, Hrvatske autoceste pokrenule projekt rekonstrukcije i dogradnje kolnika trećim voznim trakom.

Na javnom nadmetanju zaprimljeno je deset ponuda, a odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda Zajednice ponuditelja Gip Pionir i Pedom Asfalti, u iznosu od 29,6 milijuna eura bez PDV-a. Huzjan je kazao da je rok izvođenja radova 12 mjeseci, dok je početak radova planiran nakon turističke sezone. Radovi će se u tri smjene odvijati bez zaustavljanja prometa tom dionicom.

Projekt, naveo je, obuhvaća proširenje kolnika izgradnjom dodatne vozne trake te rekonstrukciju postojeće kolničke konstrukcije radi ojačanja zbog povećanog prometnog opterećenja. Isto tako, predviđeno je i rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta Dubava.

Zagreb: Svečanost potpisivanja Ugovora o rekonstrukciji obilaznice Grada Zagreba | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Promet na toj dionici premašuje 80 tisuća vozila na dan, a u ljetnim špicama i do 89 tisuća. Čelnik HAC-a najavio je i da će se idućeg tjedna započeti rekonstrukcija autoceste od Bregane do čvora Zagreb Zapad, dužine 13 km i vrijednosti 12,5 milijuna eura.

"Dakle, kroz godinu dana imat ćemo 18 kilometara nove autoceste na obilaznici grada Zagreba", rekao je Huzjan, dodavši da će se ove godine dovršiti uređenje odmorišta Plitvice u vrijednosti od 15 milijuna eura te čvora Rakitje u vrijednosti od 8,8 milijuna eura.

Ministar Butković istaknuo je da je spomenuti projekt dugo pripreman te da se radi o vrlo važnom projektu – jednom od najfrekventnijih pravaca u Zagrebu.

Plenković: U idućih 5 do 7 godina završit ćemo sve velike projekte

Premijer Andrej Plenković izrazio je nadu da će radovi biti napravljeni u roku te da će se na taj način rasteretiti prometni čepovi koji se svakodnevno stvaraju na tom dijelu Zagreba. Podsjetio je i da bi sljedeće godine trebali imati i sustav automatske naplate cestarine, a što bi također trebalo ubrzati protok vozila.

"U idućih pet do sedam godina gotovo ćemo završiti sve naše velike projekte, a to je spojiti mrežu hrvatskih autocesta s mrežama brzih cesta, povezati praktički sva središta hrvatskih županija u jednu prometnu infrastrukturu koja omogućuje svima ravnomjerni regionalni razvoj i snažni impuls gospodarstvu", izjavio je Plenković.

Naveo je i velike kapitalne projekte koji su već završeni ili su pred dovršetkom, poput Istarskog ipsilona, autoceste koja spaja Opatiju – Matulje i Učku, nastavka izgradnje ceste Rupa – Rijeka – Žuta Lokva, potom dionicu od Stona prema Dubrovniku, a rekao je i da će dva važna središta Varaždin i Čakovec biti povezana sa šest kilometara u potpunosti ravne ceste, što će skratiti putovanje između ta dva grada na samo desetak minuta.