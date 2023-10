Radovi na zagrebačkoj katedrali trajat će do deset godina. Prva misa očekuje se krajem godine

Ako su Pelješki most ili zadarska velika dvorana, objekti na kojima sam i ja nešto radio, s ogromnim količinama materijala izgrađeni u mjesecima ili možda pokojoj godini, nema smisla govoriti da će se katedrala obnavljati 30 godina. To nije ni približno ista količina materijala koju ti grandiozni objekti nose. Ima, naravno, ljudskog, klesarskog rada, ali je to, svejedno, s građevinskog stajališta, s obzirom na današnju tehnologiju i razvoj struke, vrlo mala količina materijala, rekao je prof. dr. Damir Lazarević s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu radova radi saniranja posljedica potresa na zagrebačkoj katedrali.

- Komadi punog kamena koji se spuštaju teže od 100 do 400 kilograma. Demontaža se obavlja kamen po kamen jer je materijal od potresa rastrešen i postoji opasnost da se pri uklanjanju raspadne. Zbog toga se nije moglo pristupiti modelu spuštanja trenutnih vrhova tornjeva kakvim je dizalicom u komadu spušten vrh sjevernog tornja - rekao je Lazarević.

- Radovi u unutrašnjosti, na svodovima svih triju lađa su pred završetkom. „Svodovi, zatege, sanacija s donje i gornje strane – to se sve odvija po planu, nema nikakvih iznenađenja, i polako taj dio projekta, odnosno izvedbe, privodimo kraju - nastavlja.

Građanima i vjernicima poručio je da bi obnova katedrale trebala trajati do 10 godina, možda i manje, piše Informativna katolička agencija.

Naglasio je da je prioritet sigurnost ispred i unutar katedrale. Autor koncepta konstrukcijske obnove kazao je da je njihova želja da na Božić ove godine u prvostolnici bude slavljena misa.