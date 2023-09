Unatoč krizi, u Hrvatskoj su u posljednje tri godine izvedeni jedinstveni graditeljski pothvati

Unatoč poskupljenju i otežanoj nabavi materijala, dodatnom angažmanu stručnjaka i povećanju cijena, Hrvatska je u posljednje tri godine dobila impresivna građevinska zdanja. Ili će tek dobiti nakon obnove.

Od zapuštene površine do modernog naselja u Hrvatskoj

Građevinski sektor na svim razinama uključen je u obnovu nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa. Hrvatska je dobila moderno naselje s uslugama kakvo ne postoji na našem području, a smještaj su pronašli oni koji su najviše stradali u petrinjskom potresu 2020. Glina je dobila naselje koje su mnoge obitelji Sisačko-moslavačke županije jedva dočekale. Riječ je o 74 kuće u koje će se useliti obitelji koje su bile smještene u kontejnerima, a nakon toga ovi objekti postaju domovi za osobe treće životne dobi. Slični blokovi kuća građeni su i u Sisku i u Petrinji.

Zagrebačka katedrala nosi skele još od 1990.

U tijeku su kapitalne i temeljite obnove Muzeja za umjetnost i obrt, crkve sv. Petra u Vlaškoj te obnova Zagrebačke katedrale, čiji se dovršetak obnove očekuje krajem 2023. godine. Samo se na području Zagreba obnavlja 117 svjetovnih i vjerskih objekata, a posebnost obnove je očuvanje kulturne baštine te korištenje tehnika koje su korištene i tijekom same izgradnje pojedine građevine. Ako svi radovi budu gotovi u predviđenom roku, vjernici će Božić 2023. slaviti u Zagrebačkoj katedrali.

Izgledalo je nemoguće, ali ipak je spojen

Otežana nabava građevinskog materijala nije utjecala na spajanje desetljećima očekivanog mosta Cetina. Jedan od najzahtjevnijih građevinskih projekata u Hrvatskoj izazvao je veliku pozornost javnosti zbog specifičnog položaja u kanjonu rijeke Cetine i različitih visina krakova mosta. Most se nalazi između tunela Omiš i Komorjak, dugačak je 216 metara, a u njegovu je izgradnju utrošeno 1280 tona čelika. Most je spojen tehnikom potiskivanja promjenjivog poprečnog presjeka pa je tako naizgled ono nemoguće, ipak uspješno spojeno iznad kanjona rijeke Cetine.

Jeste li već prošli Pelješkim mostom?

HAC je u srpnju 2023. objavio da je Pelješkim mostom godinu dana nakon otvaranja prošlo 2.305.537 vozila. Podaci pokazuju da dnevno ljeti most prođe više od 13 tisuća vozila, a najviše je vozila prošlo u subotu 30. srpnja 2022. – čak njih 19 029 vozila.

Pelješki most dugo se čekao, a gradio gotovo četiri godine. Jedan je od najvećih i najsloženijih graditeljskih pothvata koji je nagradila i struka. Glavni izvođač radova bila je tvrtka China Road and Bridge Corporation koja je dosad izgradila 150 dvostruko većih, viših i širih mostova diljem svijeta u odnosu na Pelješki most, no ovaj je most bio njihov prvi projekt iz fondova Europske unije.

Većina građevinskih pothvata ukazala je na otežanu nabavu materijala, manjka industrijskih objekata i radne snage u Hrvatskoj. Primjer je i 400 segmenata čelične rasponske konstrukcije proizvedeno i dopremljeno iz Kine.

Koordinacija na HRT-u i 24sata digitalno

Ovakve teme i zanimljivosti iz građevinskog sektora ubuduće možete pratiti srijedom na Drugom programu HRT-a. Ekipa Koordinacije, u prvim emisijama, vodi vas na gradilišta riječke rafinerije, tunela Učka, a provjerila je i kako napreduje izgradnja škola i obnova bolnica. Nakon emitiranja na YouTube kanalu protekle dvije godine, od 27. rujna, Koordinacija postaje prozor u svijet građevinarstva gledateljima HRT-a i 24sata digitalno. Kompletan sadržaj bit će dostupan i na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok.