Radovi s azbestom počinju nakon mjerenja, u škveru razmišljaju i o vodenoj maglici

Nakon što je nekoliko dana stajao na sidru pred Splitom, talijanski trajekt Moby Drea, star 50 godina, u četvrtak u rano jutro uplovio je u škver, gdje će se iduća dva mjeseca skidati paneli, odnosno pregradni zidovi između putničkih kabina i salona koji su punjeni azbestom. Riječ je o 350 tona opasnog materijala koji je komprimiran između limova. No kako doznajemo, s poslom, unatoč najavama, neće početi već u petak. U Brodosplitu prvo trebaju obaviti mjerenja opasnih čestica u zraku, a kako se rezultati čekaju 24 sata, očekuje se da bi 20-ak radnika poslu moglo prionuti tek idući ponedjeljak.

Panele, kako su već najavili iz škvera, neće piliti nego razmontirati, a kako je danas kazao glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić, i tijekom razmontiranja će spojeve zalijevati vodom i deterdžentom da bi i tako poništili svaki rizik jer azbest je neaktivan u dodiru s vodom. No prema našim izvorima, u Brodosplitu razmatraju i kupnju uređaja za raspršivanje vodene maglice, i to ne samo zbog potencijalnih lebdećih čestica nego i kako bi radnicima, koji će na visokim temperaturama u unutrašnjosti broda raditi u specijalnim odijelima, bilo ugodnije.

Split: Uplovljavanje broda s azbestom Moby Drea u splitski škver | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iz Brodosplita su danas ponovili da sve dozvole imaju te da očekuju dolazak inspektorata, no ne i da imaju najavljen dolazak djelatnika carine. Naime, jučer se nagađalo da će navedeni kapetanu uručiti zabranu nakon dolaska u škver, no to se zasad nije dogodilo. Dolazak ovog broda i obavljanje ovakvog tipa posla uznemirili su javnost. Najavljivali su i blokiranje njegova ulaska u škver brodicama, no od toga nije bilo ništa. Uplovio je uz pomoć jednog talijanskog i tri Brodospasova remorkera.

- Panele ćemo obložiti folijom i složiti na palete, nakon čega ih kamionima vozi tvrtka Ciak. Koja je njihova lokacija za deponiranje, nama nije poznato. Nakon završetka posla koncesionar će nas o tome izvijestiti - kazao je Jurišić.

O svemu se oglasio i gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta, rekavši kako ovakvom brodogradilištu nije mjesto u Splitu.

- Prostor koji danas zauzima Brodosplit mora se smanjiti i prenamijeniti za nove, moderne tehnologije, koje imaju budućnost. Od kada se pojavila informacija o dolasku stranog broda s azbestom, u kontaktu sam sa svim nadležnim institucijama. Očekujem da svakodnevno prate što se događa na terenu i da svaku nepravilnost odmah sankcioniraju. Ovo što se događa nedopustivo je za glavni grad Mediterana - rekao je Šuta i dodao kako je o toj temi u komunikaciji s premijerom i resornim ministrom.