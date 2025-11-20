'Rafael više nije mogao čekati, a cijeli tim Hitne moji su anđeli'

Znate ono kad gledate filmove u kojima se porođaj dogodi iznenada, u vozilu? E, pa ja sam doživjela to nevjerojatno iskustvo porođaja u kolima Hitne pomoći. Nije bilo vremena. Moj mali Rafael nije htio čekati više ni sekunde. Cijela drama počela je u utorak popodne. Ma još to jutro imala sam male grčeve, ali do termina je ostalo nekoliko dana. Pozvali smo Hitnu pomoć popodne jer sam odjednom počela imati trudove svakih pet, a potom i svake tri minute. Vidim da se sve odvija brzinom 'munje'. Partneru sam rekla da zove Hitnu pomoć. Ja pokušavam što smirenije disati. Dolazi Hitna pomoć. Smještaju me na lijevi bok i počinje jurnjava do Pule, u nadi da ćemo stići do rodilišta, uzbuđeno priča drugorotkinja Sanja Juran (31) s područja Pićna u Istri.

Vozač Hitne pomoći, Zoran Kablar, dr. Ružić-Milohanić i sestra koja je na kraju obavila porođaj, Doris Kos, krenuli su s trudnicom koja rađa prema Puli. Svi su mislili da će stići do bolnice. A onda, kraj Vodnjana, Sanja više nije mogla izdržati. Pukao joj je vodenjak. Njezin partner cijelo vrijeme vozio je iza Hitne pomoći. Obavio je tijekom trudnoće i tečaj za prisustvovanje porođaju. Ovakvom "ludom" scenariju nije se nadao.

Foto: NZJZ IŽ

- Nakon poziva pazinska Hitna pomoć došla je za 15 minuta. To iskustvo koje sam imala s djelatnicima u vozilu pamtit ću do kraja života. Doktorica i sestra su me tješile, bodrile, držale za ruku... Ma kao da je rođena majka bila pored mene. Hvala im do neba. Ali bilo je tu panike i šoka - priznala je majka.

Posebice zato što je beba rođena s dva puta omotanom pupčanom vrpcom oko vrata. Izašao je u tri jaka truda.

- Kad sam viknula da beba izlazi, vozač je na ugibalištu stao. U tom trenutku moj partner je izjurio iz našega vozila i ušao naprijed u vozilo. Htio je prisustvovati porodu. Bodrio me kroz prozorčić koji se nalazi između kabine i stražnjeg dijela gdje sam već debelo rađala. I u trećem trudu beba je bila vani. Muk. Nije zaplakao odmah jer je imao pupčanu vrpcu oko vrata. To nam je trajalo kao vječnost, a nakon nepune minute (što je nama izgledalo kao vječnost) Rafael je glasno zaplakao. Odahnuli smo svi. Sjećam se da sam pitala je li dobro i dobila potvrdan odgovor. Moj sinčić udahnuo je prvi zrak na ovom svijetu i sve je bilo dobro. Onda su mojega partnera pitali hoće li on prerezati pupčanu vrpcu, pa je izletio iz prednje kabine i došao kod mene, i to je učinio s osmijehom na licu. U onom malom prostoru vozila dogodilo se čudo života, a cijeli tim Hitne pomoći naši su anđeli. Hvala im do neba. Nakon svega nije bilo vremena. Partner i ja pozdravili smo se i mene su nastavili voziti do pulske bolnice. Sve je odlično prošlo - ispričala nam je majka sinčića koji se udobno smjestio u majčinu naručju. I mirno spavao.

Sanja kaže da će sigurno sinu jednog dana ispričati kako je i gdje došao na svijet. Tim Hitne pomoći i sestra Doris Kos presretni su zbog toga što je sve dobro prošlo. Doris ima 15 godina iskustva, ali svaki porođaj je, kako je rekla, istovremeno uzbuđenje i strah, ali i čudo.

Foto: NZJZ IŽ

- Sve je bilo brzo, napeto i uzbudljivo. To mi je bio četvrti porođaj u karijeri. Čim je rodilja ušla u vozilo, trudovi su se u pravilnim razmacima smanjili na dvije minute. U vožnji joj je pukao vodenjak i odmah smo znali da je porođaj blizu. Viknula sam našem vozaču: 'Vozi brže!'. Jer bolnica je ipak bolnica. Vozilo je malo, nema mjesta, usko je, a mi imamo samo dvije ruke. Kroz glavu mi je prolazila misao samo da se nešto ne zakomplicira. Ali malo prije Vodnjana nastala je panika. Počinje porođaj. Odmah smo zaustavili vozilo, sve pripremili i krenulo je. Doktorica je bila uz majku, a ja sam zbog skučenog prostora bila fokusirana na bebicu. U prvom trudu nazirala se glavica, a u drugom i trećem trudu čekali smo da se pojave malena ramena. I čim sam ih ugledala, bilo je ekspresno gotovo. Ali iskreno, to izgleda kao vječnost. Vidjeli smo da je pupčana vrpca dva puta omotana oko vrata. Trebalo je bebicu osloboditi i malo protrljati. I sreća do neba. Maleni je glasno zaplakao nakon gotovo minute! Iz dubine duše sam čekala taj bebin prvi plač. Kad se dogodio, odahnula sam. Cijeli tim je odahnuo - emotivno nam je ispričala sestra Doris.

Čim je mali Rafael zaplakao, sretna mama je sestru upitala na koga beba sliči. I svi su se nasmijali. Doris je naglasila da je i prošli porođaj kojemu je prisustvovala u kolima Hitne pomoći bio također kraj Vodnjana. No žena tad nije znala da je trudna, pa zato ni tim Hitne pomoći nije znao rađa li se ta beba u terminu ili će biti prijevremeni porođaj. Na kraju je sve dobro prošlo i na svijet je i tad u vozilu Hitne pomoći rođena zdrava beba. U terminu... Ravnateljica nastavnog Zavoda za hitnu medicinu, dr. Tatjana Čemerikić, u srijedu je majci Sanji otišla u posjet. Malenom Rafaelu darovala je velikoga medu koji se zove Hitko.

- To je naš Hitko, medvjedić Hitne pomoći koji dajemo dječici u sklopu inicijative ‘Hitna stiže s jednim zagrljajem više’. Uvijek kažem da je posebno zadovoljstvo kad se dogodi porođaj u vozilima Hitne pomoći. Jer dijete koje se rađa na neki način izabire mjesto gdje će doći na ovaj svijet. Još kad sve prođe u redu, nema veće sreće za majku i naše djelatnike koji su pomogli jednom životu da se rodi - rekla je dr. Čemerikić. 