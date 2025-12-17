Obavijesti

EVO GDJE LETE

Rafalei opet lete iznad zemlje, probijat će zvučni zid! MORH moli građane za razumijevanje

Zagreb: Rafalei stigli u Hrvatsku | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Avione HRZ-a građani će čuti na području Zagrebačke, Karlovačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Sisačko-moslavačke županije.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske najavilo je redovne letačke aktivnosti aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

- U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će 17. i 18. prosinca 2025. u vremenu od 10 do 15 sati redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

Riječ je o letovima iznad 10.000 metara. 

- Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj. Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka - poručili su iz MORH-a.

