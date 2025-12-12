Plenković: Neka Milanović ode u Pariz i kaže to o Rafaleima

Na obilasku unutarnjeg dijela Zagrebačke katedrale premijer je kratko odgovarao na novinarska pitanja, pa tako i na ono kako gleda na Milanovićeve kritike oko ponašanja Francuza kada su u pitanju borbeni avioni Rafalei.

"Neka ode u Pariz, pa neka kaže to Francuzima. Svi znamo, i to smo rekli nekoliko puta, a to su rekli i naši vojni stručnjaci i stručnjaci ratnog zrakoplovstva, Rafalei su tu, isplaćeni su praktički, funkcionalni su. Imamo u ovom trenutku najsnažnije ratno zrakoplovstvo između Njemačke i Grčke", naglasio je Plenković.

Što se tiče Srbije, dodao je, ona je nabavila svoje avione, ali oni nisu na razini opremljenosti kakve imaju međusobno saveznici u NATO-u, a to Hrvatska i Francuska jesu. Prema tome, kaže, te tehničke razlike su poprilično bitne i velike.

Na pitanje kako gleda na peticiju da se molitelji uklone s gradskih trgova koju je potpisao velik broj ljudi, premijer je odgovorio da je hrvatski narod devedesete godine odlučio da živi u slobodi i demokraciji, pa bi, naglasio je, bilo dobro da svi na političkom spektru malo toleriraju slobodu i toleriraju druge. Rekao je da je to njegova poruka svima i da je on protiv svih zabrana.

Što se tiče povlastice "6+6" , koju je, među ostalim, iskoristio i nedavno uhićeni bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, i treba li tu nešto mijenjati, Plenković je rekao da su oni koji su izabrani na neku dužnost, izabrani da se ponašaju sukladno zakonu i etičkim pravilima. Oni koji se ogriješe o zakon, nastavio je, odgovaraju i za njih su odgovorna druga tijela.

"Propisi su ovakvi kakvi jesu i vidjet ćemo hoćemo li u budućnosti to trebati mijenjati", dodao je.