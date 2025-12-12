Obavijesti

News

Komentari 19
KOMENTIRAO

Plenković: Neka Milanović ode u Pariz i kaže to o Rafaleima

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Plenković: Neka Milanović ode u Pariz i kaže to o Rafaleima
3
Zagreb: Andrej Plenković i mons. Dražen Kutleša obišli i razgledali obnovljenu unutrašnjost katedrale | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković komentirao je kritike predsjednika Republike Zorana Milanovića da su Francuzi Rafale najprije prodali Hrvatskoj, a onda Srbiji, a da nas nisu ništa pitali

Na obilasku unutarnjeg dijela Zagrebačke katedrale premijer je kratko odgovarao na novinarska pitanja, pa tako i na ono kako gleda na Milanovićeve kritike oko ponašanja Francuza kada su u pitanju borbeni avioni Rafalei.

"Neka ode u Pariz, pa neka kaže to Francuzima. Svi znamo, i to smo rekli nekoliko puta, a to su rekli i naši vojni stručnjaci i stručnjaci ratnog zrakoplovstva, Rafalei su tu, isplaćeni su praktički, funkcionalni su. Imamo u ovom trenutku najsnažnije ratno zrakoplovstvo između Njemačke i Grčke", naglasio je Plenković.

Što se tiče Srbije, dodao je, ona je nabavila svoje avione, ali oni nisu na razini opremljenosti kakve imaju međusobno saveznici u NATO-u, a to Hrvatska i Francuska jesu. Prema tome, kaže, te tehničke razlike su poprilično bitne i velike.

UPOZORENJE Moćni njemački sindikat: Ne želimo raditi s francuskom tvrtkom koja proizvodi Rafale
Moćni njemački sindikat: Ne želimo raditi s francuskom tvrtkom koja proizvodi Rafale

Na pitanje kako gleda na peticiju da se molitelji uklone s gradskih trgova koju je potpisao velik broj ljudi, premijer je odgovorio da je hrvatski narod devedesete godine odlučio da živi u slobodi i demokraciji, pa bi, naglasio je, bilo dobro da svi na političkom spektru malo toleriraju slobodu i toleriraju druge. Rekao je da je to njegova poruka svima i da je on protiv svih zabrana.

Što se tiče povlastice "6+6" , koju je, među ostalim, iskoristio i nedavno uhićeni bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, i treba li tu nešto mijenjati, Plenković je rekao da su oni koji su izabrani na neku dužnost, izabrani da se ponašaju sukladno zakonu i etičkim pravilima. Oni koji se ogriješe o zakon, nastavio je, odgovaraju i za njih su odgovorna druga tijela. 

"Propisi su ovakvi kakvi jesu i vidjet ćemo hoćemo li u budućnosti to trebati mijenjati", dodao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'
DOZNAJEMO

Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'

Pokupec je susjedu zaprijetio tijekom svađe, pa ga je susjed prijavio
EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'
UŽAS U SL. BRODU

EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'

U čamcu koji se jutros prevrnuo u Slavonskom Brodu, prema posljednjim informacijama, bilo je 13 osoba....
Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'
PRVI PRISKOČILI U POMOĆ

Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'

Čamac s13 migranata prevrnuo se u Savi u samom centru Slavonskog Broda u četvrtak rano ujutro. Odmah je počela akcija spašavanja, a poginulo je troje ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025