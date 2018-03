'Rajka su našli radnici. Prvo su uočili njegovu kapu u snijegu...'

Pod snijegom koji je pao s krova gospodarske zgrade u petak je pronađeno mrtvo tijelo Radivoja Vezmara (83) u dvorištu njegove kuće u Janjoj Gori kod Plaškog.

Policija u priopćenju navodi da je starac preminuo od posljedica zatrpavanja snijega sa krova.

- Još večer prije kod Radivoja je gorjelo svjetlo i dimilo se iz dimnjaka, mora da se tragedija dogodila u petak između 9 i 10 sati. Pronašla su ga dvojica radnika koji su mu trebali obaviti neke radove na kući. Vrata dvorišta su bila zaključana, preskočili su ih i u snijegu pod krovom garaže prvo uočili kapu, a potom i cipele. Ubrzo su pronašli i njega, bio je zameten sa dvadesetak centimetara snijega, a glava mu je bila okrenuta prema dolje - govori prvi susjed Veljko, na čije se riječi nadovezuje Radivojev nećak Milan govoreći kako sumnjaju da je njegov stric zapravo preminuo od zastoja srca.

- Vjerujemo da je čistio snijeg, te da ga je uslijed napora izdalo srce. Bio je prekriven sa samo 20-ak centimetara snijega, sumnjam da bi ga to usmrtilo. Inače je bio dobrog zdravlja, no kako god bilo, dogodila se tragedija. Stric je inače bio nastavnik tehničke kulture, posljednje je radio u Karlovačkoj školi Dubovac. Nakon umirovljenja je neko vrijeme živio u Rovinju, no već dugi niz godina je živio ovdje u rodnoj mu Janjoj Gori. Živio je sam, nije se ženio i nema djece - govori Milan, te dodaje da je stric živio mirnim i povučenim životom, no uvijek je bio susretljiv i spreman pomoći.

Osim s prvim susjedima dane je kratio u društvu svojih ljubimaca, psa i mačaka, a uzgajao je i pčele. Posljednji ispraćaj tragično preminulog Radivoja bit će u nedjelju u 14 sati na groblju Jezero u Janjoj Gori.