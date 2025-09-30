Obavijesti

News

Komentari 0
NEUSPJEH

Raketa je uništena tijekom testnog lansiranja u Teksasu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Raketa je uništena tijekom testnog lansiranja u Teksasu
Foto: GENE BLEVINS/REUTERS

Ova nesreća predstavlja još jedan zastoj u planovima Fireflya u svemirskim lansiranjima, nakon što je prije nekoliko tjedana završena istraga o neuspješnom lansiranju rakete Alpha u travnju

Tvrtka Firefly Aerospace u ponedjeljak je priopćila da je glavni booster njezine rakete Alpha uništen tijekom testa na tlu u Teksasu, nekoliko tjedana prije nego što je ta raketa trebala krenuti na dugo iščekivanu svemirsku misiju. Firefly je u izjavi istaknuo da su svi zaposlenici na sigurnom, dok tvrtka procjenjuje utjecaj ovog neuspjeha testne platforme u teksaškom Briggsu, na Fireflyjevu "Rocket Ranchu" smještenom oko 80 kilometara sjeverno od Austina.

"Tijekom testiranja u Fireflyovom objektu u Briggsu, prvi stupanj rakete Firefly Alpha Flight 7 doživio je događaj koji je rezultirao gubitkom tog stupnja. Pridržavali smo se svih sigurnosnih protokola i svi zaposlenici su sigurni", priopćila je tvrtka.

Ova nesreća predstavlja još jedan zastoj u planovima Fireflya u svemirskim lansiranjima, nakon što je prije nekoliko tjedana završena istraga o neuspješnom lansiranju rakete Alpha u travnju.

Pošto je američka Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo (FAA) odobrila rezultate te istrage, Firefly je imao za cilj lansirati svoju sljedeću misiju "u nadolazećim tjednima", rekao je izvršni direktor Jason Kim u obraćanju javnosti prošlog tjedna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
VIDEO: SMRT NA SVADBI

Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...
FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!
STRAŠNO

FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!

Čovjek je u ponedjeljak ujutro poginuo u nesreći na autocesti A7, stotinjak metara od čvora Jadranovo sjever u smjeru Rupe. U sudaru su sudjelovala dva vozila, no stanje drugog čovjeka još uvijek nije poznato. Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili kako je zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe.
Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'
HTIO UNIŠTITI BJELOVAR

Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'

Povodom obljetnice eksplozije u Bjelovaru ponavljamo ekskluzivni razgovor iz 2022. s čovjekom koji je pregovarao sa srpskim oficirom koji je digao u zrak skladište u Bjelovaru sa 170 tona eksploziva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025